En programa de Magaly Medina, Roberto Martínez brindó consejos para no ser ampayado. | Fuente: Instagram

Habló la experiencia. El exfutbolista Roberto Martínez participó como invitado en el programa “Magaly TV: La Firme”, dirigido por Magaly Medina, y en esta ocasión no perdió oportunidad de brindar consejos a los infieles, tras el ‘ampay’ protagonizado por Christian Domínguez en el que se le capta besando a su compañera Pamela Franco.

Durante la emisión del programa, el exesposo de Gisela Valcárcel señaló que es mejor evitar las lágrimas en público si un hombre es acusado de infidelidad. “Así no hayas sido infiel, cuando ya lloraste o cuando eres reincidente no llores, porque no te van a creer, es imposible. Llórale a tu pareja, pero en público no puedes llorar. Cuando has vuelto a tropezar con la misma piedra y sales llorando… es peor. La gente te va a agarrar cólera”, dijo Martínez.

MÁS CONSEJOS

Más adelante, cuando Magaly Medina mencionó a Christian Domínguez y su reacción ante el ‘ampay’, el excapitán de Universitario de Deportes se refirió así al cantante de cumbia: “¿Lloró Domínguez? No he visto, pero no, pues, no puedes llorar”. Y es que, como se recuerda, el líder de la Gran Orquesta Internacional derramó lágrimas al recordar su romance con su expareja Isabel Acevedo.

Entre el resto de los consejos que Martínez dio durante el programa, señaló que un hombre infiel, si miente, debía estar del todo seguro de que no habría ninguna prueba en su contra. También aconsejó no cambiar los nombres de las mujeres por uno de un amigo, ni eliminar todos los mensajes con quien se es infiel, entre otros.