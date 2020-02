Magaly Medina respalda a Rodrigo González 'Peluchín' tras recibir denuncias de Karen Schwarz, Cathy Sáenz y Susana Umbert. | Fuente: Composición

Magaly Medina criticó a las conductoras de "Mujeres al mando", Karen Schwarz y Cathy Sáenz, y a la gerenta de producción de Latina, Susana Umbert, por denunciar a Rodrigo González 'Peluchín' de maltrato contra la mujer. Para la presentadora las denunciantes de están "victimizando".

La conductora de televisión señaló que en el Perú hay casos reales de maltrato contra la mujer y ellas no deben tomar personal las críticas que les hacen por su desempeño en la televisión.

"Nuestros líos de televisión no tienen por qué llegar a extremos de agarrar algo que se tipifica como violencia contra la mujer y grupos vulnerables. No confundamos, no nos victimicemos cuando no somos víctimas. No hagan perder el tiempo a la justicia", dijo Magaly Medina.

Asimismo, la popular 'Urraca' mencionó que las denunciantes "tienen corona" por haber conseguido tan rápido una cita para pasar por medicina legal, cuando otras mujeres que son violentadas física y psicológicamente no consiguen una cita.

"Esa diligencia ya la quisiéramos para varias mujeres, que pese a pedir garantías para su vida, terminan muertas y asesinadas", aseveró Magaly.

Finalmente, la presentadora asegura que se "avergüenza" de la actitud que han tomado las denunciantes, cuando en el Perú hay "víctimas reales" de violencia conta la mujer.

"Víctimas reales hay todos los días en el Perú. La verdad, me enerva ver que un lío de televisión doméstico lo lleven a este nivel. Me avergüenzan, señoras", concluyó.