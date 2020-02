Tilsa Lozano envió una carta notarial a Rodrigo González 'Peluchín' en el que lo denuncia por supuesto acoso. | Fuente: Composición (Instagram - Tilsa Lozano / Rodrigo González)

Luego de criticar a Tilsa Lozano por promocionar productos que supuestamente hacían bajar de peso, Rodrigo González reveló este lunes que ella le envió una carta notarial en el que lo acusa de presunto acoso por redes sociales.

“¡Rodriguistas, paren todo, por favor!”, dijo en sus ‘stories’ de Instagram el exconductor televisivo. “Acabo de llegar a mi casa y esto les tengo que contar. En resumidas cuentas, Tilsa Marcela Lozano Sibila ha solicitado garantías personales porque dice que, desde hace algún tiempo, el denunciado Rodrigo González Lupis viene acosándome, difamándome, insultándome, humillándome a través de su red social”, añadió.

Para Lozano, estos hechos alteran su “calidad de persona y no solo el desempeño natural de mi vida cotidiana, mi paz y mi tranquilidad, sino la de mis hijos, mi familia y de todas las personas que trabajan para mí”.

Como respuesta a esta denuncia, González recalcó su inocencia y apuntó que fue Tilsa Lozano quien mintió a sus seguidores mediante sus redes sociales. “Ahora ella dice que no puede vivir tranquila porque con mi plataforma de entretenimiento opino libremente. ¿En qué le he difamado? Acaso ella no le ha mentido a la gente y no ha usado la influencia que ella puede tener en cierto grupo de personas para vender productos con información fraudulenta”, señaló.

Rodrigo González reveló que Tilsa Lozano le envió una carta notarial por supuesto acoso. | Fuente: Instagram / Rodrigo González

EL MEA CULPA DE TILSA

Después de que Tilsa Lozano fuera criticada por promocionar los mencionados productos, la exconductora de televisión se rectificó mediante un comunicado lanzado en sus historias de Instagram.

La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) se reunió con la modelo para darle a conocer los peligros que pueden llevar al consumir “pastillas milagrosas”.

Luego de que la llenaran de críticas y la entidad le exigiera pruebas científicas, Tilsa Lozano hizo un mea culpa y publicó una carta para todos sus seguidores:

“Me gustaría dirigirme a mis seguidores para anunciarles que el día de hoy tuve una reunión con Aspec. Después de dicha reunión he tomado conocimiento de ciertas irregularidades en relación con la publicidad de diferentes productos que desconocía antes...”.



Además, Tilsa Lozano hizo una reflexión y aseguró que los influencers como ella deberían estar más informados sobre lo que promocionan en redes:

“Los influencers y artistas tenemos la responsabilidad de informarnos previamente sobre los productos que publicitamos para darles a nuestros seguidores una información fidedigna y no solo basarnos en nuestras experiencias personales”.