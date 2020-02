Magaly Medina le respondió a sus críticos. | Fuente: Composición

Magaly Medina inició su programa de televisión respondiéndole a sus detractores y a quienes criticaron la entrevista que le hizo a Yahaira Plasencia el jueves 30 de enero.

La conductora de televisión dijo que el ráting la respaldó y que todos los programas de espectáculos que no pudieron tener una exclusiva con Yahaira Plasencia, solo les queda "rajar" sobre su trabajo.

"Fue una gran noche. Y a los ardidos, sóbense y échense alcohol si les pica. Las críticas van a abundar, pero 13,5 (puntos de ráting). Yo los cacheteo con ese 13,5, sobre todo a quienes solo hacen 4 o 5 puntos al día ¡Qué les queda sino rajar!", dijo Magaly Medina.

Asimismo, dijo que ella va a seguir la filosofía de Sergio George, productor de Yahaira Plasencia, quien señaló que "mientras más rajen", ella tendrá "más ráting".

"Yo respeto mucho a Sergio George. Si Yahaira Plasencia cambió su discurso y es más amable con la prensa y ha comenzado a responder en son de burla o no. Es porque tiene ahora un asesor que ha decidido meterse en el trato de ella con la prensa", agregó.

Además, reconoció que tanto ella como Yahaira estaban nerviosas por la entrevista, debido a que ella tiene un juicio con Jefferson Farfán, quien es muy cercano a la cantante.

"Hay un peso bien grande en entrevista a una persona, que su novio o la persona con la que sale, mejor amigo como ella le dice, me está haciendo un juicio. Una persona con la que he tenido enfrentamientos públicos y le he criticado absolutamente todo. Me dijeron que ella no tenía ganas de bajar del automóvil que la transportó", concluyó.