Magaly Medina responde a Cuto Guadalupe: "Se ha portado como un patán"

Magaly Medina se refirió a lo dicho por Luis ‘Cuto’ Guadalupe en su contra durante una conferencia de prensa el último martes. En la última emisión de su programa Magaly TV La Firme, la periodista respondió a Guadalupe, quien la calificó de ser una mujer “pobre de corazón” por difundir imágenes de su esposa Charlene Castro saliendo de un hotel en Barranco con otro hombre.

"No lo pienso tolerar ni de él ni de nadie. A mí ningún hombre me puede venir a cuadrar por mis opiniones, por mis pensamientos. Yo no soy una muñequita de trapo. Soy una mujer inteligente. Soy una periodista. Nadie tiene derecho a insultarme", expresó la conductora de televisión.



Asimismo, Magaly Medina criticó que Cuto Guadalupe haya increpado a una joven reportera de su programa por un reportaje que emitió “la urraca” el 2019 donde su expareja Giselle Zapata lo denunció por agresiones físicas.

“Hoy día el 'Cuto' Guadalupe se ha portado como un patán (…) Él ha ofendido seriamente a quien no tiene por qué pagar los platos rotos, que es una reportera que trabaja hace poco tiempo con nosotros, que ni siquiera sabe del historial del reportaje que se le hizo a su ex, no tenía por qué enfrentarse a ella de esa manera tan violenta”, enfatizó 'la urraca'.

El programa de televisión acaparó la atención el último lunes 15 de mayo al mostrar imágenes de Charlene Castro con otro hombre. | Fuente: Instagram (magalymedinav y cutoguadalupe16)

Magaly Medina advierte que 'Cuto' hizo “amenaza física” en su contra

Magaly Medina condenó que el conductor de “La fe del Cuto” haya dicho que en caso de encontrarla “no sabrá lo que va a hacer” por lo que señaló que en caso de sufrir cualquier tipo de agresión física irá con las autoridades pertinentes.

“Insultó, ofendió, se portó agresivamente y de manera violenta y lo que es peor, dice que si me encuentra no sabe lo que va a hacer, cosa que me parece una amenaza física intolerable en los tiempos que corren y no lo pienso tolerarlo ni de él ni de nadie”, advirtió.