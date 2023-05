Cuto Guadalupe: su esposa fue captada saliendo de un hotel con otro hombre

Después de que Magaly Medina anunciara que en su programa iba a presentar un 'ampay' que tenía que ver con la esposa de un futbolista y que, a su vez, éste era conductor, comenzaron a brotar los nombres de algunos como el 'Checho' Ibarra, Paco Bazán, Julinho y Luis 'Cuto' Guadalupe.

Sin embargo, tras la larga espera, la 'Urraca' confirmó que se trataba del último, ya que sus cámaras captaron a su esposa Charlene Castro saliendo de un hotel con un hombre.

Tras las imágenes y el anuncio del 'ampay', el 'Cuto' Guadalupe borró algunas fotos que tenía con su pareja para solo dejar las imágenes que tiene con su hijo y sus amigos. Además, publicó un comunicado anunciando que se pronunciará el día de mañana a las 9 a.m. en una conferencia de prensa desde su restaurante en el Callao.

Como se recuerda, Charlene Castro es la segunda esposa del exfutbolista de Universitario. Fue en el 2016 que hicieron pública su relación cuando él formó parte de 'El Gran Show'.

La razón por la que Magaly Medina destapa 'ampays'

Magaly Medina ofreció una extensa entrevista a Verónica Linares y habló de los temidos 'ampays' que suele presentar en su programa. Desde hace tiempo, sus cámaras han puesto en evidencia más de una infidelidad de reconocidos personajes de la farándula; sin embargo, a raíz de una incómoda experiencia familiar, la periodista decidió incluir a los futbolistas en estos destapes.

"La gente paga su plata, va al estadio, la gente muere por su equipo, acá la gente muere por el fútbol y no es posible que, si vas esperanzado al estadio, pagando tu plata, llevando a tu hijo, resulta que el tipo estuvo 'chupando' hasta las 5 de la mañana, con qué físico va a hacer goles, eso no está bien, no es deportivo", dijo la popular 'Urraca' antes de revelar su motivación para empezar a 'ampayar' a los deportistas.

"Eso no es responsabilidad para con tu público, para el que paga la entrada, para el fanático que llora si su equipo pierde y eso yo lo veía en mi hijo... cuando mi hijo era pequeño, venía del estadio y se encerraba en su cuarto a llorar, porque Alianza (Lima) había perdido", manifestó.

Al percatarse de que el periodismo deportivo no se ocupada del mal comportamiento de algunos futbolistas, ella decidió investigar y enviar a sus 'chacales' a las "encerronas".

"Cuando comencé a investigar y ver que el periodismo deportivo no lo hacía y sabían de las encerronas, de las amigas 'bataclanas' que tenían, de la vida disipada que llevaban, nadie decía nada. Entonces dije, okey, apuntemos. Porque si vas a hacer llorar a mi hijo, vamos a saber por qué lo haces llorar y que el público se entere por qué estos sinvergüenzas van al estadio y no meten goles", sentenció.