La conductora Magaly Medina le respondió a Gisela Valcárcel, luego de que esta le dedicara un fuerte mensaje durante el estreno de su programa "El Gran Show". La popular 'Señito' arremetió contra la 'Urraca' al salir en defensa de Melissa Paredes, quien ahora forma parte del equipo de participantes del 'reality'.

"Me he enterado en la mañana que he sido tendencia. No veo su programa, yo empiezo a trabajar el lunes, sábado y domingo veo mi vida personal, pero he leído los periódicos. Ahí nos veremos, con ella siempre estamos de igual a igual, me encanta", dijo la presentadora de "Magaly TV: La Firme" al diario Trome.

Según Magaly Medina, Gisela Valcárcel "vive" de su trabajo. "Ella vive de mis ampays, yo lo he dicho, ella toma nota de todo lo que yo hago, yo chambeo para ella. Es que es tan hipócrita esa mujer, es la alcahueta más grande de la televisión", señaló la figura televisiva de ATV.

"Acuérdense lo que le hizo a Karla Tarazona, ella estaba dando de lactar a su bebé y ella fomentaba la infidelidad de Domínguez con la Chabelita, eso es la peor alcahuetería e hipocritona que ella es", agregó.

Magaly Medina anunció su respuesta a Gisela Valcárcel

Por otro lado, Magaly Medina negó que haya llorado junto a Gisela Valcárcel, tal y como ella señaló el 1 de octubre en "El Gran Show". "Pobrecita, ella ya está mal de la cabeza, debería chequearse con un buen neurólogo, le puedo dar uno. Jamás, nunca ha sido mi confidente. Yo voy a contar la parte de mi historia", señaló.

"Mañana espérense, hoy no trabajo, es día de elecciones", adelantó la presentadora. En su cuenta de Instagram, además, publicó en sus historias algunos extractos de videos antiguos de su programa en los que se refiere a Gisela Valcárcel, con quien mantiene una relación tirante desde sus inicios televisivos.

Como se recuerda, en su 'reality' recién estrenado, Valcárcel le dijo a Magaly Medina: "No importa lo que digas de mí el lunes o martes, porque siempre va a rebotar en audiencia. ¿Sabes?, mientras tú arañas y matas, la gente ayuda (...) Estoy arrebatada, porque tocas a una mujer, pero sabes, no quiero ofenderte, lo que quiero es llamar a la reflexión".





Gisela Valcárcel y lo que dijo sobre Magaly Medina

En el estreno de la nueva edición de "El Gran Show", la conductora Gisela Valcárcel decidió salir en defensa del nuevo jale del programa, Melissa Paredes, frente a las críticas que en su momento recibió de Magaly Medina tras ser captada con el bailarín Anthony Aranda mientras estaba casada con Rodrigo Cuba.

"En su momento yo no fui infiel, alguien fue infiel conmigo, y una persona me dijo estúpida en cámaras. Le dieron la autoridad para insultarme y agredirme, yo era tan joven como Meli que quedé tumbada en la cama y pensé que no me levantaba (...) Quizá no sepas todo el daño que has hecho", manifestó la popular 'Señito'.

Asimismo, Gisela Valcárcel afirmó que Magaly Medina está "haciendo demasiado daño". "Y, sabes, todos van a salir adelante sin ti. Eres tú quien va a pagarla carísimo, eres tú quien no podrá dormir tranquila (...) Lo que le dijiste a Melissa fue exactamente lo que me dijiste a mí, me maltrataste solo por odio", indicó.



