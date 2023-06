Paolo Guerrero buscará agrandar su leyenda en la Selección Peruana con Juan Reynoso como DT

"Si no juego al fútbol, estoy muerto", es la frase que Paolo Guerrero dejó hace casi dos meses en una entrevista para la Conmebol. A ese grado llega la pasión por el fútbol para el experimentado delantero peruano, que hoy en día se encuentra motivado al ser convocado tras 20 meses a la Selección Peruana. Su última vez con la casaquilla nacional había sido en el duelo ante Chile, desarrollado en Lima el 7 de octubre de 2021.

De esta forma, Guerrero ha sido convocado por primera vez en la era Juan Reynoso de cara a los choques amistosos ante Corea del Sur y Japón, un retorno que se caía de maduro, dado que el seleccionador de la bicolor nunca le cerró las puertas. Es más, cada vez que podía lo llenaba de elogios y destacaba su vigencia a pesar de sus 39 años.

"Yo a los 35 me dolía todo y ya no quería entrenar ni jugar. Y que él tenga esa ilusión creo que es para felicitarlo y más aún porque demuestra que ha sido un profesional y que puede seguir haciéndolo en buen nivel", señaló Reynoso hace una semanas en relación a la ilusión que aún tiene Guerrero para escribir un nuevo capítulo con la bicolor en la recta final de su carrera.

Esta convocatoria es el final feliz de un trabajo planificado por el exjugador de Bayern Munich y Corinthians. Todo arrancó a principios del año cuando se oficializó su fichaje a Racing Club. En medio del escepticismo sobre su pronta recuperación, Paolo trabajó en silencio y luego de una larga terapia física, logró dejar de lado su terrible lesión a la rodilla que, en un momento, se pensó sería la causante de su retiro del fútbol.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Paolo Guerrero juega de titular en el Racing Club. | Fuente: DirecTV Sports

La defensa de Juan Reynoso sobre Guerrero

Juan Reynoso se colocó el buzo de la Selección Peruana en agosto del 2022 y hasta el momento Gianluca Lapadula y Alex Valera han sido los centrodelanteros que más ha utilizado bajo su batuta en los seis partidos amistosos disputados bajo su cargo.

Ahora, el extécnico de Cruz Azul tomó la decisión de convocar por primera vez a Paolo Guerrero, quien más allá de su aporte futbolístico, su sola presencia genera una influencia positiva entre sus compañeros. En más de una oportunidad, más de un habitual convocado ha pedido su retorno.

Sin embargo, este llamado también causa polémica en un sector de la hinchada nacional debido a su veteranía. En la conferencia del viernes en la Videna, Reynoso no dudó defender su apuesta por Guerrero, quien ha sido titular en los dos últimos partidos de Racing Club.

"Esto es fútbol. Entiendo que el fútbol es de momentos y es presente. No pienso que la fecha de nacimiento marca una fecha de caducidad. Lo hablaremos en unos meses. De repente, Paolo inicia la Eliminatoria y hace goles, y hablaremos de tu comentario como una anécdota. Lo del recambio generacional lo pongo en signo de interrogación porque algunos países siguen respetando la jerarquía de sus jugadores mayores, no solo en Sudamérica, sino en Europa. Para mí, no es un error", indicó Reynoso quien considera que no es un error la presencia de Guerrero, que contra Corea del Sur y Japón buscará volver a marcar con Perú. Su último tanto fue en la final de la Copa América 2019.

Paolo Guerrero lleva tres goles con Racing Club. | Fuente: Racing Club

Números de Paolo Guerrero en su carrera:

Con 39 goles, es el goleador histórico de la Selección Peruana. Primer peruano en ganar una Bota de Oro en una Copa América. Primer futbolista peruana en recibir una nominación al Balón de Oro. Primer futbolista peruano en marcar un tanto en un Mundial de Clubes: con Corinthians en 2012. Con 54 goles, es el máximo goleador extranjero en la historia del Corinthians.

La anemia sigue atacando a la niñez en el Perú

La anemia y desnutrición infantil son algunos de los grandes problemas de salud pública que existe a nivel mundial y el Perú no es la excepción. Esto se reflejó en la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2022 donde nuestro país aumentó la cifra de anemia en menores de tres años hasta en 3 puntos porcentuales, ¿cuáles son las regiones más afectadas y como atacar este flagelo?