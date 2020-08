Magaly Medina le dedicó su último programa a su suegro, quien perdió la vida tras contraer el nuevo coronavirus. | Fuente: Instagram / Magaly Medina

Este 25 de agosto, Magaly Medina anunció en su programa “Magaly TV: La Firme” que su suegro Luis Alfredo Zambrano falleció víctima del nuevo coronavirus a los 87 años luego de estar internado en el Hospital Octavio Mongrut.

La conductora de televisión aprovechó su espacio para dedicarle unas palabras de adiós al papá de su esposo. “Uno cuando está en el espectáculo dice: ‘el show debe continuar’. En estos momentos me gustaría estar al lado de mi esposo que ha sufrido una pérdida grande”, señaló.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ hizo un repaso por la carrera de su suegro, quien nació en Cajamarca en 1933 y se dedicó en vida a la abogacía. “Un hombre al que respeto y quise muchísimo como si fuese mi papá”, apuntó.

“Era mi fan número uno, el defensor, el que me llamaba todos los días cuando estaba enferma, el que cuando leía una crítica desagradable en el periódico me llamaba. Teníamos una comunicación intensa, buena, y lo quise mucho no solo por ser el padre de mi esposo, sino por ser un hombre al que aprendí a respetar y querer muchísimo”, expresó Medina.

PERDER A UN FAMILIAR EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Asimismo, Magaly Medina remarcó el luto que viene viviendo junto a la familia de su esposo y recordó que, mientras estuvo vivo, Luis Alfredo Zambrano seguía con diversión las publicaciones que ella compartía en sus redes sociales.

“Me despido de él, un abogado de profesión que llegó a ser fiscal superior y decano del Ministerio Público en Huánuco. Que en paz descanse”, apuntó la presentadora de televisión, además de indicar lo terrible que significa perder a un ser querido en medio de la pandemia.

“No pude visitarlo. Felizmente, su hijo pudo hablar con él por teléfono. No pudimos despedirnos ni dar un último beso. Nadie podrá despedirse de él. Solo vamos a tener sus cenizas, eso es terrible, esa es la muerte en tiempos de pandemia”, manifestó.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ indicó que es una “sensación horrible” no haberse podido despedir personalmente de su suegro. “Este es mi homenaje para todos aquellos que han perdido una persona en plena pandemia”, concluyó.