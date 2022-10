Magaly Medina volvió a responder a Gisela Valcárcel en la emisión de su programa "Magaly TV: La Firme". | Fuente: Composición (Instagram)

Este lunes, Magaly Medina volvió a la carga contra Gisela Valcárcel. Luego de que en la última emisión de 'El Gran Show' la popular 'Señito' hiciera alusiones al enfrentamiento mediático que ambas vienen protagonizando, la conductora de 'Magaly TV: La Firme' salió al frente de sus cámaras para dedicarle más palabras a su rival.

"Ella [Gisela Valcárcel] es conocida solo por sus indirectas. No me gusta la gente que habla con rodeos. Me gusta de frente al grano", dijo la popular 'Urraca' al inicio de su programa. Y, seguidamente, se refirió al hecho de que Valcárcel hubiese puesto adentro de unas rejas al locutor de 'El Gran Show'. Según Medina, con esto quería aludir al tiempo que ella pasó en la cárcel.





"Esa fue una burla y humillación de cuando yo tuve que pasar un tiempo en prisión. Porque ella no tiene un historial sucio, fangoso, como yo sí tengo de ella, entonces ella cree que este episodio de mi vida es vergonzoso. El episodio de la cárcel es penoso, fueron los peores días de mi vida televisiva", sostuvo Magaly Medina.

Así, la presentadora de ATV recordó los dos meses y medio que estuvo en el penal Santa Mónica, adonde fue tras perder un juicio por difamación contra el futbolista Paolo Guerrero. "No te puedes burlar de eso, porque no te lo permito", le dijo a Gisela Valcárcel. "Y si quisiste humillarme, ese hecho a mí no me humilló, me fortaleció", añadió.

Gisela Valcárcel tras críticas de Magaly Medina: "Hoy vengo con armadura"

Con alusiones a la pelea que protagoniza con Magaly Medina, la conductora Gisela Valcárcel abrió la emisión de 'El gran show' del sábado 8 de octubre con un escudo en el brazo. "A la batalla se va una con sus mejores herramientas", dijo antes de dar inicio al show.

La última semana, ambas divas de la televisión peruana se han enfrentado luego de que la popular 'Señito' le dedicara un duro mensaje a la 'Urraca' en el estreno de su 'reality'. Esta última no tardó en recoger el guante y respondió a lo largo de tres días desde su espacio televisivo.

Por esa razón, el fin de semana, Gisela Valcárcel se refirió al episodio durante su interacción con la mesa del jurado de su espectáculo. "Hoy no vengo con flores, hoy vengo con armadura. Y ustedes deberían tener también. Porque no solo de mí se habló durante la semana", señaló.

Más adelante, Valcárcel continuó bromeando con el "notario" de su programa, haciendo referencia al esposo de Magaly Medina. "Por favor, ¿mi notario está aquí? Porque hoy tenemos notario. ¿Por qué? Es que hoy hay un eliminado", indicó la conductora. Y varios minutos después, volvió a la carga para decir: "Me da pena porque sé que está esperando que yo diga algo".





