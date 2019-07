Magaly Medina sobre Gisela Valcárcel: “Esa ya no es mi comadre hace mucho tiempo”. | Fuente: Composición

Una vez más Magaly Medina mencionó a Gisela Valcárcel en su programa “Magaly TV: La Firme”. El motivo de pronunciar el nombre de la popular ‘Señito’ fue porque minutos antes tenía preparado recordar – a través de un informe- el tiempo en que Paco Bazán trabajó como coanimador en “El gran show”.

Lla periodista confesó haberse quedado sorprendida cuando -alguna vez- el ahora conductor de televisión le comentó que trabajó con Gisela.

“Ese día tuvo la desfachatez de contarme que trabajó como coanimador de mi amiga más invisible, antología”, señaló entre risas la periodista. Pero eso no fue el único comentario que hizo Magaly Medina sobre Gisela Valcárcel, pues cuando un compañero de la producción del programa le recordó que la popular ‘Señito’ era su comadre, ella dio una inesperada respuesta.

“Excomadre querrás decir porque esa ya no es mi comadre hace mucho tiempo, dejó de ser mi comadre, y mi amiga nunca fue”, señaló la periodista de manera firme y mirando a las cámaras de su programa.

Magaly Medina recuerda cuando Paco Bazán trabajó con Gisela Valcárcel. | Fuente: Captura de TV

POLÉMICA EN PROGRAMA DE GISELA

En las últimas semanas Gisela Valcárcel se ha convertido en parte de la noticia. Primero fue por la renuncia de Susan Ochoa al reality “El artista del año”. A través de un video en Facebook, la cantante aseguró que se sintió humillada por los comentarios que dio la popular ‘Señito’ sobre las dos gaviotas de plata que ganó en el Festival de Viña del Mar.

Después, Marisol, conocida como la Faraona de la cumbia, lamentó lo sucedido con Susan Ochoa en el programa de la popular ‘Señito’ y reveló que pasó peores cosas que la intérprete de “Ya no más” cuando, en el 2015, participó en “El gran show”. “Pasé muchas cosas ahí, me trataron prácticamente como si fuera un trapeador, no respetaron el contrato que tuvimos”. Sin embargo, días después la cantante de cumbia se retractó de sus declaraciones.

Hace unos días, Judith Bustos, conocida como la Tigresa del Oriente, además de enviar emotivo mensaje a Susan Ochoa, contó cómo fue tratada aquella vez que asisitó a uno de los programas de Gisela Valcárcel.

“Me dijeron, alguna vez, que debo estar agradecida porque me invitaron al programa, porque a ese programa no traen a cualquier artista. Yo soy una artista internacional. Pero me he sentido humillada”, sostuvo la cantante.