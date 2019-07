Sheyla Rojas a sus críticos: "No hablar mal de nadie es la mejor forma de hablar bien de ti" | Fuente: Instagram

Sheyla Rojas ha recibido una serie de críticas por sus vacaciones en Ibiza y Grecia junto al millonario Fidelio Cavalli. La conductora mandó una indirecta a sus críticos a través de sus redes sociales. "No hablar mal de nadie es la mejor forma de hablar bien de ti", escribió en un mensaje en redes sociales.

La presentadora regresó a Lima y en una de sus primeras publicaciones compartió unos videos junto a su hijo Antoñito. Ella le preguntó al pequeño qué le parecieron las fotos que publicó de su viaje. "Algunas son graciosas", responde el niño.

Durante sus vacaciones, Rojas y Cavalli compartieron diversas imágenes paseando por Ibiza y Mikonos. El millonario publicó algunos videos, en Instagram, que fueron criticados en redes sociales por (aparentemente) mostrar a la conductora en estado de ebriedad.

Sheyla Rojas respondió, en su momento, al respecto: "Quizá no debió publicar ese video, lo acepto y él también lo reconoce, pero para él estaba bien. Como ya dije, él lo ve de diferente manera. Los peruanos quizá somos más conservadores, pero ya está entendiendo la magnitud de las cosas. Estamos de vacaciones y si, claro que tomé y como no tomo, no es mi costumbre, me piqué. ¿Qué tiene de malo eso? Ya exageran diciendo cosas que no son. Gracias de todos modos".

DENUNCIA POR VIOLENCIA

La denuncia por violencia psicológica, acoso, chantaje sexual y extorsión que interpuso Sheyla Rojas contra su expareja Pedro Moral fue archivada, indicó el empresario. Lo mismo sucedió con la demanda por difamación agravada ─en el que se pedía el pago de S/. 500.000─ que le interpuso Yorry Warthon, abogado de Rojas.

“Estoy libre, archivaron el caso. No me van a denunciar por medio millón de soles. [El abogado] Tiene derecho a apelar, pero lo están viendo mis abogados. No estoy muy enterado del tema. Estoy tranquilo”, dijo Pedro Moral. Él agregó que, hace semanas, la Fiscal Provincial Penal de Miraflores, Janet Bernal Loayza, archivó las denuncias.