Magaly Medina criticó a la esposa de Josimar. | Fuente: Composición

Magaly Medina criticó a Gianella Ydoña, esposa de Josimar, quien tan solo hace unas semanas denunció públicamente al cantante de violencia física y, el 19 de setiembre, inauguró un nuevo negocio.

La esposa del salsero abrió una tienda de ropa en el emporio comercial Gamarra y la conductora de televisión cuestionó esta decisión, debido a que Ydoña dijo en su programa que no tenía dinero.

“Aquí nos dijo que no tenía para el pasaje y que la estaba pasando mal”, dijo la presentadora en “Magaly TV: La firme”.

El mencionado programa de televisión entrevistó a Gianella Ydoña y ella señaló que su nuevo negocio es fruto de sus ahorros.

“Gracias a Dios ahorré, con las veces que he podido trabajar, cachuelearme, también con mis papás, con el apoyo de ellos, completamos. No, él (Josimar) me apoya con mi hijita (...) Nosotros tenemos una vida distinta, él con sus cosas y yo con las mías”, señaló.

Finalmente, Magaly señaló que se sintió utilizada por Ydoña, debido a que fue en el programa de la conductora donde la esposa de Josimar denunció al cantante de agresión física.

“Parece que me han usado, han usado mi programa solo para conseguir lo que quería. Soy una tonta por creer en lágrimas (...) Ella nos usó como programa. Si ella decía que no podía comprar la leche y ahora tiene una tienda. ¿Puedo demandar yo por utilizarme para conseguir un buen trato? Hay mujeres que mí me dan vergüenza”, concluyó Magaly.

DECIDIÓ NO DEMANDAR AL SALSERO



A fines de agosto, Gianella Ydoña, aún esposa del cantante de salsa Josimar, denunciaba publicamente al intérprete de "La mejor de todas" por agresión física, psicológica y patrimonial. Sin embargo el lunes 2 de setiembre, su abogada, Claudia Zumate confirmó que la demanda no se presentaría y que ya no la representaría más.

A través de un mensaje en redes sociales, Ydoña rompió su silencio y habló sobre el caso. "No entiendo por qué esta pesadilla continúa en terceras personas cuando mi familia y yo ya nos despertamos. [...] Cuando lo primero que se buscó fue una conciliación. Lo primero que me aconsejaron fue llegar a buenos términos por el bien de todos", escribió.

Además, Ydoña dijo sentirse arrepentida de haber hecho público su caso. "Me siento errada por haber pensado que actuando mediáticamente iba a conseguir apoyo para un bienestar. Sin embargo, ahora que lo tengo soy criticada. Pero, quiero que sepan que Josimar y yo somos buenos papás y gracias a Dios y solo a Él, estamos bien", finaliza su mensaje.