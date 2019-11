Magaly Medina le respondió a Mirella Paz, quien le dijo en redes sociales "vieja ridícula". | Fuente: Composición

Magaly Medina inició su programa de televisión respondiéndole a Mirella Paz, quien es su cuenta de Instagram, le dijo a la presentadora "vieja payasa y ridícula" por criticarla tras su salida de "Mujeres al mando".

"Cuando una persona no tiene nada de formación, intenta disimular. Ya lo intentó hacer en su participación en Miss Perú, lo intentó durante sus entrevistas, lo intentó cuando lo pusieron para que llene un espacio en ese programa de Latina. Ella no dio fuego, no respondió. Entonces, cuando alguien la critica y le dice que para televisión no sirve, ella saca su verdadera personalidad", dijo Magaly Medina.

Asimismo, la popular 'Urraca' le dijo que "es una mujer vulgar y sin clase", luego de que emitiera los videos que grabó Mirella Paz en sus redes sociales, donde le dijo a Magaly que ya no está con edad para andar criticando a las personas en la televisión.

"Ella realmente es una mujer vulgar y sin clase, que no sabe responder de manera alturada a una crítica. Lo único que sabe decir es: 'vieja ridícula'. Bueno, mamita, esta vieja tienes más años en televisión que tú, esta vieja te puede enseñar a ti cómo moverse en este ambiente", agregó.

Además, la conductora le recordó que cuando participó en Miss Perú sufrió de bullying por su peso y, por eso, le recriminó que se haya burlado de su edad y de sus años en la televisión.

"Ella que sabe cómo es el bullying, ¿qué hace para defenderse? Lo primero que dice, como lo hacen en las redes, me dice 'vieja ridícula'. Tú que has estado en un concurso de belleza, sabes que la mujer de hoy estamos mucho más sanas que las chicas de tu generación. Cómo me vas a decir 'vieja ridícula' o 'payasa', ¿de qué cantina has salido? Yo he visto gente más humilde, honesta y trabajadora que tiene mucha más clase que tú", concluyó.

Finalmente, Magaly le dijo que desea que le vaya muy bien en su carrera como cantante "para ver cuál es el talento que realmente tiene".

SE RETIRÓ DE "MUJERES AL MANDO"

Hace unos días, Mirella Paz anunció que se retiraba de "Mujeres al mando" para enfocarse en su carrera como cantante.

"Las voy a extrañar un montón, espero que me inviten seguido. Quiero agradecer a todo el equipo de producción, esto de ser conductora no es fácil para mí, gracias por darme la oportunidad de conducir un programa, pero quiero darme un tiempo para la música, que es lo mío, no es nada fácil, pero quiero dedicarme eso, es lo que hago todos los días, próximamente se viene algo nuevo para mí en la música", dijo la exconductora en su despedida del programa matutino.