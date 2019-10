Magaly Medina se burló de la salida de Mirella Paz del programa "Mujeres al mando". | Fuente: Composición

Magaly Medina sorprendió al burlarse de la salida de Mirella Paz del programa "Mujeres al mando". Para la popular 'Urraca', la co-conductora del programa matutino no tiene "ángel" y carisma para trabajar en la televisión.

"Pobrecita, de verdad, la chica es muy simpática porque creo que canta bonito. Como animadora era un cero a la izquierda. No trascendía, no tenía ángel. Hoy lloriqueó y lloriqueó con sus compañeras. Lo que pasa es que tienes ángel o no tienes ángel, esa es una cuestión básica en televisión", dijo la conductora en su programa "Magaly TV: La firme".

Asimismo, criticó a la producción del programa "Mujeres al mando" por "sacrificar" a Mirella Paz como co-conductora, cuando lo suyo es la música.

"Solo la ponían para que pruebe la comida cuando servían la receta del día, nada más. Yo digo, porqué la sacrifican así, porqué les dan falsas esperanzas de que puede ser una co-animadora. No hay que jugar con las esperanzas de la gente, porque también hay que decirles a varias otras que están en la televisión que se dediquen a otra cosa", agregó.

Como se recuerda, Mirella Paz anunció este miércoles 30 de octubre que dejará la televisión, tras casi cuatro meses en "Mujeres al mando", para continuar su carrera como cantante.

"Las voy a extrañar un montón, espero que me inviten seguido. Quiero agradecer a todo el equipo de producción, esto de ser conductora no es fácil para mí, gracias por darme la oportunidad de conducir un programa, pero quiero darme un tiempo para la música, que es lo mío, no es nada fácil, pero quiero dedicarme eso, es lo que hago todos los días, próximamente se viene algo nuevo para mí en la música", dijo Paz al despedirse de sus compañeras.