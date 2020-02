Magaly Medina habló sobre Yahaira Plasencia. | Fuente: Instagram

Luego de la inesperada entrevista de Magaly Medina a Yahaira Plasencia, la conductora de televisión opinó sobre la relación entre la cantante y el futbolista Jefferson Farfán, quienes han asegurado que solo mantienen una amistad.

Magaly Medina auguró que la mediática pareja no estarán juntos más adelante, debido a las decisiones de la intérprete de “Cobarde” y las actitudes de Jefferson Farfán, quien la última semana estrenó su película “La Foquita: el 10 de la calle”.

“¿Saben qué? Para mí esta chica va a volar con sus propias alas y en algún momento le va a dar en las cuatro letras a (Jefferson) Farfán”, dijo la conductora de ATV, en referencia a que será la salsera quien terminará la relación con el seleccionado peruano.





“Las personas jóvenes, enamoradas, a veces equivocamos nuestras decisiones y creo que ella se equivoca. Creo que está enamorada, que está tratando de hacer los méritos necesarios para que el hombre la tenga como novia, la oficialice. Como él mismo lo ha dicho: ‘dependerá de muchos factores’, como quien dice ‘estás en evaluación mamita, así que pórtate bien”, explicó la popular ‘Urraca’.

Asimismo, Magaly Medina criticó el episodio protagonizado por Jefferson Farfán y la cantante de cumbia, Thamara Gómez, quienes fueron ‘ampayados’ en la casa del futbolista, en un ‘after party’.

“¿Él no sale con otras personas? ¿Quién le dijo algo por lo de Thamara Gómez? Se fue a un after party con Thamara Gómez, la llevó a su casa porque seguramente se pelearon con Yahaira. ¡Por favor! O sea, lo que es bueno para ti, no es bueno para mí”, aseguró.

“Hay falta de respeto ahí indudablemente y esta relación, a ese paso, no tiene un gran futuro”, concluyó la presentadora de “Magaly TV: La Firme”.