Tula Rodríguez y Magaly Medina han construido su carrera en la televisión a través de programas de espectáculo. | Fuente: Composición (Instagram)

La conductora Tula Rodríguez no tiene entre sus planes asistir como invitada al programa de Magaly Medina. En 'Magaly TV: La Firme', la presentadora del desaparecido programa 'En boca de todos' ha sido criticada por la 'Urraca' en más de una oportunidad, especialmente por su relación y matrimonio con el difunto Javier Carmona.

Sin embargo, la figura televisiva aseguró que su decisión no está motivada por el resentimiento. "No voy [al programa de Magaly], porque no me han invitado y otra, porque no me interesa ir. La verdad uno tiene que estar donde quiere estar, ya estoy adulta para que alguien me presione donde tengo o estoy obligada a ir", dijo al diario Trome.

Eso no quita que Tula Rodríguez se niegue del todo a que en un futuro se siente en el mismo set para ser entrevistada por Magaly Medina. "Si algún día, porque nada se descarta en esta vida, va a ser cuando uno quiere ir", precisó.

Tula Rodríguez: "A Magaly Medina no le deseo nada malo"

Frente a los ataques de Magaly Medina, Tula Rodríguez indicó que "muy pocas cosas" le afectan hoy en día. "Cuando uno pierde lo que más ama, que es a tu esposo y a tu mamá, ¿crees que me puede importar lo demás", señaló la presentadora. "Solamente cuando se trata de mi hija y mi padre, lo demás estoy con cuero de chancho y con celulitis", añadió.

Rodríguez agregó que hay ocasiones en que cuando ve las redes sociales le fastidia si ve algo contra ella. "Pero no porque me afecte, sino porque a veces la gente tiene cargas y desea botar veneno. Y yo, la verdad, que a Magaly no le deseo nada malo y estoy segura que ella tampoco a mí, es más, no creo que me tenga en su cerebro y yo tampoco a ella en el mío", explicó.

De ahí que haya decidido no continuar los enfrentamientos con la popular 'Urraca'. "Para qué irse peleando por la vida, yo no tengo guerras con nadie", afirmó.

Nuevos proyectos a la vista

Además del nuevo programa que conducirá con Sheyla Rojas, Tula Rodríguez reveló que el próximo año protagonizará "una novela de Michelle Alexander". "Y también hay otras ofertas de trabajo", manifestó quien conformaba el panel de conductores de 'En boca de todos'.

Para ella, haber estado cinco años en dicho programa, le hizo sentirse "muy agradecida" con el canal, la productora y sus compañeros de trabajo. "Pero uno va cerrando ciclos, quemando etapas y creo que lo que vendrá el próximo año me tendrá contenta", dijo.

"Me gusta el contacto con el público, la música, la animación, ya cuando regrese del viaje que haré con mi hija y familia, en enero, les contaré las novedades", concluyó.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.