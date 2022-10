Magaly Medina continuó lanzando críticas contra Gisela Valcárcel en su programa de TV. | Fuente: Instagram / Magaly Medina

Magaly Medina continuó lanzando críticas contra Gisela Valcárcel durante la emisión de su programa, este martes 4 de octubre. Esta noche, la conductora recordó la vez en que la recordada 'Reina del mediodía' invitó a su programa de aquel entonces a la protagonista de 'Magnolia Merino', una miniserie basada en la vida de la popular 'Urraca'.

Este enfrentamiento mediático inició el sábado pasado, cuando en el estreno de 'El Gran Show' Valcárcel decidió enviar un fuerte mensaje contra Medina. A raíz de ello, desde el lunes, Medina le ha dedicado programas enteros a su contrincante televisiva en el que ha repasado los ataques que recibió de la 'Señito'.

Entre estos ataques, Magaly Medina rememoró la telenovela 'Magnolia Merino', hecha por Michelle Alexander, actual jurado de 'El Gran Show'. Y también recordó cuando Gisela Valcárcel convocó al personaje protagonista de dicha ficción, interpretado por Ebelin Ortiz, para que pisara junto a Lucho Cáceres el escenario del espacio televisivo que en 2008 conducía.

"Quisieron arruinar mi credibilidad como periodista", dijo la conductora de 'Magaly TV: La Firme'. "Santa Gisela invita a los protagonistas [de 'Magnolia Merino'] a su programa para bailar una canción que me identificó a mí durante muchos años", dijo en alusión al sencillo 'Ven a bailar' de Ruth Karina.

"Eso hacía la señora Gisela Valcárcel. Burlarse de mí. Y yo estaba en prisión. Con tu enemigo en la cárcel, eso hizo ella. Ahí está, la conocen de cuerpo entero", agregó.

Magaly Medina confesó que Gisela Valcárcel le hizo varios juicios

En su programa de esta noche, Magaly Medina también confesó que Gisela Valcárcel le entabló más de un juicio a lo largo de los años.

Según la conductora de 'Magaly TV: La Firme', es falso que la presentadora de 'El Gran Show' no se haya defendido de sus críticas. "Esta mujer me denunció ante el Poder Judicial 'n' veces por cualquier cosa que yo decía acá. Me mandaba a todos los abogados de América TV. Me hizo varios juicios, todos los ganó", afirmó.

"Así que a mí no me venga a decir que yo la cacheteaba y ella ponía la otra mejilla", continuó Magaly Medina en sus descargos contra Gisela Valcárcel. "Hablemos la verdad: me demandaste por un montón de cosas, así que te defendiste. ¿Le he hecho alguna demanda a alguien de la farándula? ¿A sus asalariados? De mí hicieron hasta una telenovela", recordó.

Magaly Medina subrayó que ni siquiera enjuició a Michelle Alexander por la miniserie 'Magnolia Medina', que calificó como una "abominable biografía". "Yo he resistido, porque sé que si te doy, recibo también", argumentó. "Desde el primer día que estuve en la TV, sabía que había leonas como ella, que me iban a tratar de comer. Todo tipo de aves de rapiña", acotó.

