Magaly Medina reveló que conversó con Gisela sobre el fin de su matrimonio con Javier Carmona y el inicio del romance del ex directivo de televisión con Tula Rodríguez. | Fuente: Composición

Magaly Medina sorprendió en su programa al revelar la única vez que conversó con Gisela Valcárcel, ella le contó detalles del fin de su matrimonio con Javier Carmona y como él inició una nueva relación con Tula Rodríguez.

La popular 'Urraca' presentó parte de la entrevista que tuvo Gisela en el programa "Encendidos" de RPP Noticias donde contó detalles de su separación de Javier Carmona y también de Roberto Martínez.

"Saber que la persona que durante 5 años me había pedido matrimonio y se casa conmigo, se enamora de otra y que luego me entero públicamente ─en los dos casos (se refiere a Roberto Martínez) me enteré públicamente─ ha sido muy doloroso", dijo la popular 'Señito'.

Ante estas declaraciones, Magaly contó que la única vez que conversó con la conductora de "El artista del año" hablaron del tema.

"En cuestión de género siempre he sido solidaria (...) La única vez que conversé con Gisela Valcárcel, ella me contó detalles sobre el romance de Javier Carmina y Tula Rodríguez, y obviamente no voy los voy a revelar. Algún día cuando escriba mi libro lo contaré", dijo Magaly Medina.

Finalmente, recordó que cuando se hizo público el romance entre Javier Carmona y Tula Rodríguez, un día antes Gisela publicó un comunicado anunciaba el fin de su matrimonio.