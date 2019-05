Magaly Medina sobre Antonio Pavón: "De ser un caballerito educado se ha convertido en un agresivo"

La amistad terminó entre Magaly Medina y Antonio Pavón. El que antes era el "ahijado" de la popular 'Urraca', ya no cuenta con su visto bueno después de que él la insultara. | Fuente: Captura/ YouTube

La amistad entre Magaly Medina y Antonio Pavón pasó al olvido. Hace unos días, la conductora de televisión confirmó que el ex torero la había insultado vía WhatsApp por defender a Sheyla Rojas. Sin embargo, no quedó ahí. Pavón volvió a insultarla y la llamó "mentirosa y sin credibilidad" por "hacer todo por un punto de ráting".

En conversación con el diario Trome, la conductora de "Magaly, la firme" lo exhortó a mostrar pruebas que sustenten su comentario. "Él no tiene autoridad moral para hablar de la credibilidad que he labrado durante muchos años, con esforzado trabajo. Al que me llame mentirosa que lo demuestre", dijo.

Medina se mostró decepcionada por la actitud de Pavón con quien compartió una amistad de años. "Evidentemente este chico ha perdido la cabeza. De ser un caballerito educado se ha convertido en un agresivo que no puede controlar su ira e insulta a diestra y siniestra. Pavón ahora es un vulgar patán al que ya no hay que darle cámara. En mi casa y en mi familia no es bienvenido", dijo en conversaciones con Trome.

La conductora de televisión agregó que su esposo Alfredo Zambrano, quien también mantenía una larga amistad con Pavón, está "indignado" por los calificativos que dirigió hacia ella.

"Pavón parece que no se ha dado cuenta que Alfredo y yo somos uno. El que ofende a uno insulta a los dos. Somos gente trabajadora que no venimos de cuna de oro y hemos logrado éxito en la vida. Él, que yo sepa, no pertenece a la aristocracia española. Yo lo metí a la televisión y debería estar agradecido en lugar de morder la mano de quien le abrió camino en este difícil mundo de la televisión", finalizó.

La amistad entre Magaly Medina y Antonio Pavón data de muchos años, un vínculo que se rompió luego de que la conductora mostrara su apoyo a Sheyla Rojas. | Fuente: Instagram

LA INSULTÓ

La conductora reveló por qué se acabó el vínculo amical con el torero. Cuando ella salió en defensa de Sheyla Rojas -expareja de Pavón, en el tiempo en que ambos se disputaban la tenencia de su hijo Antoñito─ él le envió mensajes con insultos.

“Parece que se había tomado varios tragos y me dejó varios mensajes feos. Después que yo saqué cara por Sheyla cuando ellos dijeron que le querían quitar a Antoñito”, señaló Magaly Medina en una entrevista con RPP.

Cuando fue consultada si respondió a los mensajes enviados por Antonio Pavón a su WhatsApp, Magaly Medina fue tajante al decir que no se pondría a la altura de ningún “patán”.

“¿Para qué? Me faltaría el respeto yo misma. Él me faltó respeto a mí y a mi marido. Que se olvide de nosotros. Ya no es bienvenido a mi casa”, respondió.