Magdyel Ugaz tras su salida de 'Al fondo hay sitio': “Todavía me cuesta despedirme de Teresita”

Magdyel Ugaz confesó que aún le cuesta asimilar su salida de Al fondo hay sitio. La actriz se despidió visiblemente emocionada de su personaje Teresita, al que interpretó durante 12 años.

Aunque ya ha pasado un mes desde su salida de Al fondo hay sitio, Magdyel Ugaz confesó que aún le cuesta procesar este momento. La actriz dio vida a Teresa Collazos —la Teresita para sus amigos— durante doce años en la serie de América TV, antes de despedirse y sumarse a la lista de figuras que han dejado la ficción, como Adolfo Chuiman, Mónica Sánchez e Irma Maury.

“Todavía estoy aterrizando este nuevo momento, este espacio que me he dado para mí”, comentó Magdyel durante su visita a El reventonazo de la Chola. “A veces, como actores, nos dejamos de lado. Dejamos de sentir las cosas que queremos para nosotros, y yo, en ese momento, sentía que quería descansar... Pero claro que la extraño. La extraño mucho”.

¿Cómo fue despedirse de Al fondo hay sitio?

En la ficción, la Teresita viaja a Estados Unidos con su hijo para continuar su carrera como modelo tras recibir la propuesta de una agencia. Una salida acorde con el espíritu luchador del personaje. Sin embargo, Magdyel confesó que despedirse de la serie no fue sencillo. “Ha sido muy difícil, porque Teresita seguirá es mi mejor amiga y Al fondo hay sitio es mi casa", aseguró.

Recordó también que su último día de grabación fue especialmente emotivo. “Fue un día de muchas emociones. Llegué a mi casa con dolor de cabeza, no porque haya sido terrible, sino porque había llorado un montón. Fueron muchos abrazos, muchos hasta pronto, muchas emociones”, relató.

“Gracias, Teresita, por esos doce años”, dijo visiblemente conmovida. “Todavía no he podido hablar ni despedirme del personaje en mis redes porque me cuesta, pero lo que sí puedo decir es que me siento orgullosa de mí. De darme estos espacios. A veces uno no para, y siento que era necesario”.

El emotivo adiós de Magdyel Ugaz

La salida de Magdyel Ugaz fue anunciada oficialmente en el canal de YouTube de Al fondo hay sitio, donde se compartieron imágenes de su despedida entre lágrimas junto al elenco, equipo técnico y producción. “Este último tiempo no ha sido fácil, pero todos ustedes me han sostenido y acompañado. Da miedo lanzarse al vacío, pero creo que es importante, para mi salud, descansar”, expresó.

"Ha sido maravilloso el viaje con el Al fondo hay sitio, no imaginamos que íbamos a volver, pero el cariño estaba intacto. Todavía hay Al fondo hay sitio hay para rato. Yo doy un pasito al costado, quiero descansar, pero la serie continúa con otros personajes entrañables que tanto quieren", concluyó.

