No solo Magdyel Ugaz: los actores que ya no están en 'Al fondo hay sitio' y los motivos detrás de su salida

Hace más de quince años, Al fondo hay sitio debutó en la televisión peruana y rápidamente se convirtió en un éxito rotundo gracias a su propuesta basada en el contraste social entre los Maldini y los Gonzales. Desde Así es la vida o Mil oficios no había surgido otra producción capaz de recuperar el interés del público nacional en este tipo de historias.

Varios actores pasaron del anonimato a convertirse en estrellas y muchos permanecieron en la serie durante varias temporadas. Ahora, tras la despedida de Magdyel Ugaz, surge la pregunta sobre cuál será el futuro de la serie.

Mayra Couto, Andrés Wiese, Mónica Sánchez, Irma Maury, Adolfo Chuiman, Christian Thorsen, David Almandoz y Nataniel Sánchez son algunos de los actores que ya no forman parte del elenco original de Al fondo hay sitio. Su salida dio paso a nuevas figuras y personajes, aunque estos no han logrado replicar el éxito arrasador de las primeras temporadas.

¿Por qué los actores mencionados decidieron cerrar un ciclo con Al fondo hay sitio o no ya no regresaron a la serie?

Andrés Wiese (Nicolás de las Casas)

Andrés Wiese, reconocido por interpretar a Nicolás de las Casas en Al fondo hay sitio, dijo en una entrevista que la producción de la teleserie ha mantenido contacto con él para que regrese a la serie. Sin embargo, el actor comentó que, aunque la idea ha pasado por su mente en varias ocasiones, el compromiso de volver a las extenuantes jornadas de grabación ya no sería el mismo que antes.

"No estaba enjaulado ni preso, pero no había la libertad de decir: 'oye, la próxima semana vamos a almorzar', porque un día antes me enteraba cómo era mi día de grabación. Sé que habría mucha gente feliz (de ver el regreso de Nicolás a Al fondo hay sitio), pero también tengo que preguntarme si realmente quiero volver. Ahí es donde un día digo si volvería un ratito o tal vez no", señaló a La Lengua.

Mayra Couto (Grace Gonzales)

Mayra Couto, recordada por interpretar a Grace Gonzales en Al fondo hay sitio, ha reiterado hasta el cansancio su deseo de regresar a la pantalla chica y retomar el personaje que la catapultó a la fama. Su última aparición fue en diciembre de 2016, al término de la octava temporada de la serie.

Fue después de este periodo que salieron a la luz los problemas con su excompañero de reparto y pareja en la ficción Andrés Wiesse. Ella presentó una denuncia por acoso sexual, alegando que el actor intentó besarla en tres ocasiones cuando estuvieron de viaje en Nueva York, y que al ser rechazado por ella, él la "agarró de punto en las grabaciones".

Año y medio después del proceso, la denuncia de la actriz fue archivada.

"Yo chambeo como productora, así que estoy muy feliz y enfocada en eso, pero claro, que me encantaría volver a actuar en Al fondo hay sitio", dijo la actriz.

Durante una entrevista para el programa Así somos de RPP, Couto dijo que su ingreso a la televisión ocurrió cuando aún era menor de edad.

"Grace ha sido el personaje que me ha brindado más cariño, fans y reconocimiento. Todo lo que poseo proviene de Al fondo hay sitio: viajes nacionales e internacionales, giras, amistades y enseñanzas. La serie me ha dado todo, incluso mi casa", expresó.

Mónica Sánchez ('Charito' Flores)

La salida de Mónica Sánchez de Al fondo hay sitio no solo respondió a una búsqueda personal, sino también a motivos de salud. En una entrevista con Verónica Linares, la actriz detalló cómo las largas jornadas de grabación terminaron afectándola. "Era como trabajar en una fábrica. Ese cansancio se fue acumulando", comentó.

Con el tiempo, el agotamiento se manifestó en intensos dolores musculares y problemas cognitivos, como pérdida de memoria y dificultades de concentración. "Mi cuerpo pedía parar. Mi memoria empezó a fallar, mi concentración se volvió difusa. Fui a un neurólogo, mi cuerpo me estaba diciendo que no podía más", confesó.

Al recordar los inicios de la serie, Sánchez reveló que le tomó un año comprender a Charito. "Al comienzo era un personaje sin iniciativa propia, estaba en función de reaccionar a los demás", señaló. Incluso, admitió que su personaje carecía de un rol predominante en la familia Gonzales y estaba reducido a las tareas del hogar. "Era un estereotipo bien machista", dijo en el podcast La Lengua.

Mónica dijo haberse sentido atrapada tras su paso por Al fondo hay sitio: "Me he sentido presa, sobre todo cuando empezamos a grabar en Pachacamac. Era la cárcel dorada", expresó. Convencida de su decisión, afirmó que no volvería a interpretar el papel: "Siempre he sido de cocción lenta para tomar decisiones, pero, una vez que las tomo, no me muevo de ahí".

Adolfo Chuiman (Peter)

Al igual que algunos de sus excolegas, Adolfo Chuiman se alejó de Al fondo hay sitio por el ritmo agitado de las grabaciones. El reconocido humorista, que interpretó al mayordomo Peter en la serie, cree que es posible volver, sin embargo, necesita tomar un buen descanso: "De que puede regresar, puede, pero no sé; eso lo ve la producción, porque yo me he retirado, pues estaba cansado, necesitaba descansar. No es que te levantas a las diez de la mañana para ir a grabar, te levantas a las seis y encima el frío. Te juro que hasta costaba bajarme del carro. Sin embargo, chamba es chamba", dijo para Trome.

Fue hace 15 años que Adolfo Chuiman decidió formar parte del elenco de Al fondo hay sitio. Sin embargo, inicialmente no quiso vestir la corbata michi ni el chaleco de su personaje. De hecho, como confesó que en un principio declinó a la oferta que le hizo Efraín Aguilar, exproductor de la teleserie.

"No me gustó para nada [la idea de hacer de un mayordomo]. Después de tantos años de carrera consideré que no era para mí. Sí, se lo dije a Efraín, pero después me di cuenta de que el actor tiene que hacer de todo", afirmó.

Adolfo Chuiman interpretó a Peter, el mayordomo de los Maldini en la serie 'Al fondo hay sitio'.

Aarón Picasso (Jaimito)

Aaron Picasso hizo de Jaimito en las primeras temporadas de Al fondo hay sitio. El joven influencer tuvo la intención de volver a interpretar al hijo menor de 'Charito' (Mónica Sánchez) en la novena temporada de la serie, desafortunadamente no logró pasar el cásting y el papel quedó en manos de Jorge Guerra, ahora conocido como 'Jimmy'.

"Cuando entré a Al fondo hay sitio ya tenía casi 9 años y Jaimito, el personaje, tenía 6; entonces, en los primeros años, no se notaba mucho la diferencia. Cuando ya tenía 12 años di un estirón, entonces Jaimito de 9 años dándose un estirón era un poco raro", contó a El Comercio.

Cuando salió de la serie, su reemplazo inmediato fue Andrés Mesías. Sin embargo, Picasso dijo que no tuvo oportunidad de verlo en el papel. Ni siquiera pudo verse a sí mismo, ya que "no veía mucho la serie porque yo llegaba de las grabaciones y tenía que hacer mis tareas".

Melania Urbina (La Monsefuana)

En Al fondo hay sitio, la actriz Melania Urbina interpretó a la recordada Monserrat Chafloque, más conocida como 'La Monsefuana', trabajadora del hogar de los Maldini, un papel al que no descartó volver, si es que la producción, ahora liderada por el guionista Gigio Aranda, la convoca.

"No he recibido la propuesta. ¿Si me gustaría regresar? En algún momento, sí. Ahorita, ya tengo un año planeado con varios proyectos y no podría regresar en este momento, pero la serie tiene para mucho tiempo más, así que en algún momento evaluaría la posibilidad de regresar", dijo a Trome en abril de 2023.

De hecho, su personaje regresó brevemente al inicio de la temporada 12, al igual que ocurrió con la actriz Karina Calmet, quien volvió a interpretar por un corto tiempo a Isabella Maldini.

Sobre la ausencia de algunos colegas en la serie, señaló que es respetuosa de la decisión de cada quien. "Cada uno piensa como quiere, es válida las decisiones que toma para su vida, pero yo no me cierro las posibilidades de regresar", agregó.

Nataniel Sánchez (Fernanda de las Casas)

Nataniel Sánchez reveló que la producción de Al fondo hay sitio se puso en contacto con ella para coordinar su posible regreso como Fernanda de las Casas a las nuevas temporadas de la serie. No obstante, la actriz declinó la propuesta después de varias negociaciones que no llegaron a buen puerto.

"El obstáculo no era la serie en sí, sino las condiciones. La productora tomaba las decisiones de forma unilateral. No tenía libertad para estudiar. Tuvimos una reunión cuando me convocaron para su retorno", comentó Sánchez al podcast de Verónica Linares. "Lo primero que pregunté en la reunión fue sobre las condiciones. No podía volver en las mismas circunstancias".

Según sus declaraciones, después de ocho años interpretando al mismo personaje, el ritmo de trabajo le resultaba agotador, sin embargo, es consciente del cariño que la gente aún tiene por su personaje en Al fondo hay sitio. "Por ese amor es que yo decidí grabar un video en el que contaba que no iba a participar", expresó.

En febrero de 2024, Nataniel Sánchez debutó como cantante luego de lanzar su sencillo Soy yo la que te dice adiós.

Irma Maury (Doña Nelly)

En una entrevista para el Reventonazo de la Chola, Irma Maury explicó que su salida de Al fondo hay sitio se debió a su deseo de pasar más tiempo con su familia.

"Pensé un poco más en mí, en que ya me estaba alejando mucho de todo, de mi familia, y disfruté mucho de mi familia, mi casa y todo lo que quería hacer porque a veces el trabajo te agobia y no puedes estar en muchos sitios. Quería descansar, los perros ya me iban a morder porque ya no me reconocían, estaba todo el día trabajando. Entonces dije 'voy a hacer un alto'", comentó la actriz.

No obstante, afirmó que consideraría regresar a Al fondo hay sitio con otro personaje y ya no como Doña Nelly, la matriarca de los Gonzales.

"Otro personaje claro, de repente, podría ser (…) yo no he cerrado las puertas de ninguna parte, pero a mí no me han dicho nada (la producción de la serie) de ningún otro personaje", comentó la actriz.