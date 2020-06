La “Pánfila” cuenta que venció el nuevo coronavirus. | Fuente: Instagram

Luego de varias semanas, la actriz María Victoria Santana, reconocida por su divertido personaje "La Pánfila", contó que ella y su familia vencieron al nuevo coronavirus.

Como se recuerda, Santana pidió ayuda para poder internar a su padre, de 81 años, a la Unidad de Cuidados Intensivos, y reveló que cuando ella y sus hijos se hicieron la prueba de descarte dieron positivo.

No obstante, la intérprete peruana no se rindió y utilizó todos su recursos para poder solventar el internamiento y las medicinas de todas su familia.



“Misios pero vivos. A empezar de cero. Esta enfermedad es muy costosa y se llevó mis ahorros, si no fuera por las ayudas que recibí no salvo a mi papá”, comentó en una publicación de Instagram, donde también recalcó que pese a que tiene negocios no ha podido obtener ganancias a causa de la cuarentena.

“El circo y mi restaurante de chancho al palo están detenidos, así que no tengo ingresos y las cuentas siguen llegando. Es tiempo de reinventarse. Gracias a los que me apoyan con los shows virtuales y publicidad”, sostuvo María Victoria Santana.

Pese a ello, la actriz de "Los Vilchez" se mostró satisfecha de que su padre, quien estuvo muy grave, esté estable. “Mi papá ya dejó el oxígeno (ya están en buenas manos los balones), pero aún toma medicinas. Es un proceso lento, pero lo peor ya pasó. Agradecida eternamente”, finalizó.