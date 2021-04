Alhely Cheng sobre Maricarmen Marín: "No somos amigas, ella ya tiene otro círculo de amigos". | Fuente: Instagram

La cantante y fundadora de “Bella Bella”, Alhely Cheng, reveló que Maricarmen Marín ya no es su amiga, ya que siente que ha cambiado después de ingresar a la televisión y formar parte dos programas de entretenimiento.

A pesar de haber compartido juntas en el aniversario del jurado de “Yo soy” por su carrera artística, Cheng creyó que ahí había una amistad, pero confesó que no le respondió sus mensajes cuando le pidió un favor.

“Yo la vez pasada le escribí para que me hiciera un saludo para un chico que es de su club de fans y es muy amigo mío. Le pedí por favor si me podía apoyar con un saludo y me dejo en visto, nunca me respondió”, comentó Alhely Cheng al diario El Trome.

Asimismo, la cantante de “Bella Bella” agregó que, si no es mediática, es porque su vida personal la mantiene en privado, no como los demás personajes del espectáculo. Asimismo, se animó a darle un consejo a Maricarmen Marín.





“Hay momentos que estás arriba y en otros momentos estás abajo. Mientras estés arriba aprovéchalo al máximo, pero nunca dejes la humildad porque te conviertes en persona no grata”, acotó.

“Ya no somos amigas”

Después de que Maricarmen Marín no respondiera sus mensajes, Alhely Cheng decidió cortar la amistad que tenía con su excompañera de “Bella Bella” porque ella ahora tiene “otro círculo de amigos”.

“Las personas nunca debemos perder esa humildad, no olvidarnos quiénes somos ni de dónde venimos porque el mundo da vueltas”, dijo. “No podría decirte ahora como es ella, pero he escuchado comentarios de otras personas y definitivamente no son los mejores comentarios”, sostuvo a El Trome.