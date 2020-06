Mario Irivarren confiesa que ya no tiene el nuevo coronavirus. | Fuente: Instagram

El exchico reality Mario Irivarren sorprendió a sus seguidores de Instagram al confesar que ya no tiene el nuevo coronavirus. En unas recientes publicaciones en su red social, el joven muestra cómo se ejercita para mantenerse en forma.

Sin embargo, en una de las fotos, una de sus fanáticas le preguntó si ya se había curado de la COVID-19, a lo que él respondió un contundente “Sí”. Ante esta declaración, muchos de ellos le enviaron mensajes de felicitación y esperan su pronta mejora.

Por otro lado, Mario Irivarren pidió a sus seguidores de la red social que sean solidarios desde donde se encuentren: "No perdamos la empatía, todos estamos asustados, pero eso no significa que debamos mirar a otro lado cuando alguien nos pida ayuda. Ese es el momento en el que debemos estar unidos y darnos la mano los unos a los otros", concluyó el exchico reality.

¿CÓMO SE CONTAGIÓ?

En comunicación con “Esto es guerra”, el chico reality explicó las razones por las que se habría contagiado de coronavirus. Según contó desde la distancia, respondió a un llamado de auxilio de algunas personas que estaban en las afueras de la calle donde vive.

Al ver que una persona se encontraba mal, Mario Irivarren ofreció su ayuda a una mujer mayor para ser trasladada de emergencia a una clínica, debido a que se encontraba grave por el contagio de COVID-19.

“Saqué mi carro, lo llevé a la esquina. Eran todas mujeres y, por lo tanto, no podían cargar a la señora, así que la cargué yo… Simplemente actué, la cargué y la metí al carro”, señaló Mario Irivarren en la primera emisión de “Esto es guerra” durante la cuarentena. Desde ese día, decidió aislarse en casa para evitar contagios en su familia.

SU DIAGNÓSTICO

El chico reality Mario Irivarren reveló en el lanzamiento de "Esto es guerra" que dio positivo a la COVID-19, tras ayudar a unos vecinos a trasladarse por una emergencia médica.

Tras ello, el modelo dejó un mensaje en sus 'stories' de Instagram para recalcar que está en buen estado de salud, luego de seguir las recomendaciones de un médico y guardar reposo.

"Estoy físicamente bien. No tengo ningun problema de salud. La semana pasada tuve el malestar típico del coronavirus: fiebre, dolor corporal, dolor de cabeza. Fue leve, tomé las pastillas que me indicó el médico y estuve unos días en cama. Hoy en día me siento en perfecto estado", indicó Irivarren.