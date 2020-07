Mario Irivarren habló sobre sus exparejas. | Fuente: Instagram

El chico reality Mario Irivarren regresó a las pantallas, luego de superar la COVID-19, y se animó a hablar sobre las mujeres de las cuales se ha enamorado.

Cuando apenas se hacía popular, Irivarren mantuvo un romance con la modelo Stephanie Valenzuela, luego se enamoró de Alondra García Miró y, recientemente, concluyó su relación con Ivanna Yturbe.

Al respecto, el artista se describió como una persona de "buen gusto", aunque recalcó que se ha esforzado para poder conquistar a las bellas jóvenes.

“Digamos que soy de buen gusto. Por lo general me han ligado, no lo puedo negar. Sí me ha costado. He remado como José Olaya (...) Sí (me siento orgulloso) y afortunado, no tanto por la belleza, sino por lo que he aprendido de ellas”, señaló en entrevista a "Estás en todas".

En ese sentido, Mario Irivarren manifestó lo mejor que le ha quedado de aquellas relaciones. “Estuve con Stephanie (Valenzuela) con quien tengo una amistad que perdura hasta hoy", expresó.

"Con Alondra (García Miró), una relación muy bonita que duró un año, bonitas experiencias”, recalcó para, finalmente, mencionar a la modelo Ivana Yturbe.

“Casi cuatro años y medio, es la relación de la que más he aprendido y madurado. Ha sido una etapa de madurez mutua. Yo cuando comencé con ella, ella tenia 19. Estos años me han servido de mucho aprendizaje”, aseguró.

Mario Irivarren reveló que no publicaba fotos con sus exparejas en las redes sociales, porque no lo consideraba necesario. “Es complicado. Hay un mal concepto de que tienes que demostrar tu amor al mundo, yo tengo que demostrarte mi amor a ti”, aseveró.