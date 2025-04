¿Marisol estaría dispuesta a cantar con Pamela López? Esto respondió la 'Faraona de la Cumbia'

La cantante y la empresaria se reencontraron en el programa Esta Noche, donde hablaron sobre Christian Cueva y dejaron abierta la puerta a una posible reconciliación artística.

El último sábado, Marisol y Pamela López volvieron a verse las caras y abordaron el tema que las enfrentó públicamente: el supuesto romance entre la Faraona de la Cumbia y Christian Cueva, expareja de López. El esperado encuentro se dio durante el estreno del programa Esta Noche, conducido por Ernesto Pimentel.

Todo comenzó semanas atrás, cuando Pamela se sentó en el sillón rojo de El valor de la verdad y reveló que el futbolista habría intentado acercarse a Marisol mientras aún mantenía una relación con ella. Según dijo, incluso existían conversaciones comprometedoras entre ambos.

¿Qué dijo Marisol sobre su vínculo con Christian Cueva?

En marzo, Marisol mostró en Amor y Fuego los mensajes que intercambió con Christian Cueva, donde el jugador la llamaba “Sol” y le dedicaba frases románticas como: “Te tengo presente, de sol a sol, estás en mi mente y en mi corazón”.

Ahora, en Esta Noche, la cantante reconoció que hubo comentarios subidos de tono, pero aseguró que la situación no pasó a mayores. “Nunca nos vimos en una casa, en un hotel... mi error fue permitir las palabras cariñosas”, expresó.

¿Volverán a cantar juntas Marisol y Pamela López?

Durante el programa, Ernesto Pimentel le preguntó a Marisol si estaría dispuesta a grabar un tema con Pamela López, luego de su colaboración en Dile que no junto a Leslie Shaw. “Por ahora, no creo”, respondió. No obstante, dejó la puerta entreabierta: “Tal vez, más adelante. Creo que por ahora es difícil para ambas, pero no descarto la posibilidad cuando todo haya pasado”.

Además, tuvo palabras de aprecio hacia Pamela: “A mí ella me parece una persona súper. Hemos conversado de muchas cosas y siempre le he dado mi apoyo. Siempre seguirá recibiéndolo. No me voy a distanciar. Aquí estoy para apoyarla como madre y mujer”.

