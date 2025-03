Marisol destapa chats reveladores con Christian Cueva: “Te quiero, estás en mi mente”

La Faraona de la Cumbia responde tras la polémica generada por Pamela López y la pregunta 21 de El Valor de la Verdad. "Te quiero, extrañé escucharte", le escribía el futbolista.

La polémica entre Christian Cueva y Pamela López acaba de sumar un nuevo capítulo… y una nueva protagonista: Marisol, la Faraona de la Cumbia. Luego de que López revelara en La Noche Habla que encontró mensajes sospechosos entre el futbolista y la cantante, Marisol rompió su silencio y decidió mostrar pruebas.

Este miércoles, la intérprete de Gitana presentó capturas de conversaciones privadas con Cueva, en las que el futbolista le escribía frases como "Te quiero, extrañé escucharte". Además, reveló que ella ya sabía que Cueva pensaba separarse de Pamela López y por qué empezaron las diferencias entre ellos, a pesar de ser amigos.

Los chats que Marisol expuso sobre Christian Cueva

En el programa Amor y Fuego, Marisol advirtió: “Esta es mi verdad”, antes de mostrar una serie de mensajes que intercambió con Cueva, varios de ellos enviados de madrugada. En los chats, el jugador la llama “Sol” y hasta le dedica fragmentos de canciones. "Te tengo presente, de sol a sol, estás en mi mente y en mi corazón", le escribió Cueva, citando un tema de Salserín.

Por su parte, la cantante le respondió a las atenciones del futbolista: "Cris, yo te quiero mucho. Si te hubiese conocido en otro tiempo, hubiera luchado por hacerte feliz, pero no fue así. Por eso siempre quise tu amistad, porque yo respeto los hogares… Me hubiese encantado conocerte, pero ya pasó".

Los chats no terminan ahí. En otra conversación, Marisol le escribe: "Cris, me has dejado intrigada con lo que dijiste, que en diciembre serás soltero. Recuerda que somos amigos, cualquier cosa aquí estoy para escucharte y hablar". Este mensaje fue enviado antes de que se hiciera pública la separación de Cueva y Pamela López.

Además, Marisol le reclamó por su falta de comunicación cuando visitaba el Perú: "No me quiero acostumbrar mucho a hablar contigo porque cada vez que vienes a Perú desapareces y nunca me hablas, ni me llamas. Aunque sea escápate un ratito. Es feo saber que estás en Perú y no puedas hablarme".

Cueva, en respuesta, le prometió: "Está bien, Sol, lo entiendo, pero sabes que voy a verte esta vez que llego". Marisol, con un tono más firme, le dejó claro que no quería más excusas: "Si vuelves a fallarme, harás de cuenta que nunca me conociste. Yo quiero que vengas y grabemos la canción que prometiste. No juegues con mis sentimientos, que son verdaderos".

Christian Cueva intentó callar a Marisol

Lo que parecía un intercambio de mensajes entre "amigos" dio un giro inesperado cuando Marisol lanzó, junto a Leslie Shaw y Pamela López, la canción Diles que no, con una letra que muchos tomaron como una indirecta a Cueva: "No le creas a los hombres que lloran ante una mujer. Pa' la calle por tramposo, no le creas por mentiroso y que se vaya con la otra, esa rata a nadie le importa".

Al parecer, el futbolista no tomó nada bien la canción y le envió un mensaje a la cantante: "Te voy a dar hasta el día de hoy para que empieces a retractarte y pedir disculpas por todo lo mal que hablas de mí y de mi mujer". En este momento, Cueva ya había hecho pública su relación con Pamela Franco.

Marisol, lejos de quedarse callada, le respondió con firmeza: "¿Perdón? No sé de qué está hablando, señor. Nunca he tocado ni mencionado su nombre". Cuando Cueva insistió, ella remató con una advertencia: "Me parece que me estás amenazando. Nunca mencioné sus nombres, ni los mencionaré".

"No, señora, yo no amenazo a nadie. Solo le pediría que deje de colgarse de mí, insinuando muchas cosas y hablando de mi persona y la de mi mujer… Aquí ni usted ni yo somos santos, y lo sabe", escribió Cueva.

Pamela López descubrió mensajes entre Christian Cueva y Marisol

Pamela López ya había dejado entrever este acercamiento en el programa La Noche Habla. Según su versión, descubrió los chats cuando accedió a la cuenta de Instagram de Cueva, pero para su sorpresa, las conversaciones con Marisol habían sido eliminadas.

Al preguntarle sobre la desaparición de los mensajes, Cueva intentó justificarse: "Solo me pidió un saludo y, al no recibir respuesta, ella misma eliminó la conversación", aseguró. Pero Pamela no le creyó ni por un segundo: "Cuando alguien borra una conversación, es porque hay algo indebido o comprometedor. Si fuera solo un saludo, ¿para qué eliminarla?", cuestionó.

