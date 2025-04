Pamela López y Marisol: los chats con Christian Cueva, lo que se dijo sobre supuesto 'affaire' y todo sobre el encuentro

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El programa Esta Noche tuvo como invitadas a Pamela López y Marisol. El ambiente se tornó tenso cuando la 'Faraona de la cumbia' vio entrar al set a la aún esposa de Christian Cueva ya que ambas iban a hablar sobre la polémica con el futbolista. "El padre de mis hijos siempre me ocultó sus amistades, nunca me dijo que conocía a Marisol", dijo López al ver los chats de la intérprete en la pantalla.

Después, Marisol reconoció que fue un error no ponerle límites a Cueva, sin embargo, resaltó que nunca tuvo un affaire con él. "Nunca nos vimos en una casa, en un hotel... mi error fue permitir las palabras cariñosas", mencionó, explicando que sí había comentarios subidos de tono, pero no pasó a más.

¿Qué dijo Pamela López sobre chats de Marisol con Christian Cueva?

Teniendo los chats mostrados por Marisol, Pamela López aseguró que cree en la palabra de la cantante. "Yo te creo, no creo que haya habido algo más", dijo, pero dejó en claro que sí quedó sorprendida por lo que ambos se decían ya que el tono de las conversaciones no era de amigos.

Luego de aclarar estos malentendidos, se dieron un abrazo. La intérprete de La escobita rompió en llanto y le dio su apoyo a López.

"A mí ella me parece una persona súper. Hemos conversado de muchas cosas y siempre le he dado mi apoyo, y siempre seguirá recibiendo mi apoyo. No me voy a distanciar. Aquí estoy para poder apoyarle como madre y mujer", mencionó Marisol.

¿Christian Cueva culpó a Marisol sobre sus chats?

López contó que se enteró de las conversaciones entre Marisol y Christian Cueva cuando revisó el chat de su aún esposo y vio mensajes borrados con la cantante.

"Encontré una conversación borrada y el cobarde le echó la culpa", dijo, asegurando que Cueva justificó los mensajes eliminados aludiendo que solo era para pedir un saludo.

Si bien intentó comprender la situación, decidió acercarse a la 'Faraona' en la boda de Brunella Horna y Richard Acuña que se realizó en el norte. "Intenté hacer contacto visual con Marisol toda la noche, pero no noté nada que me generara suspicacias. Cuando Marisol invitó a Christian a subir al escenario, no me pareció que hubiese una intención amorosa entre ellos".

Marisol y Pamela López no descartan volver a trabajar juntas

Como se recuerda, la todavía esposa de Christian Cueva debutó como cantante de cumbia en Dile que no, el nuevo tema de Marisol con Leslie Shaw estrenado el 10 de enero de 2025. Sin embargo, la polémica con Christian Cueva no afectará su relación cordial.

