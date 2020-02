El conductor de "La Máscara", Mathías Brivio, se sinceró sobre la posibilidad de tener más hijos. | Fuente: Instagram

Mathías Brivio se sinceró sobre la posibilidad de tener más hijos. El conductor de “La Máscara” considera someterse a una vasectomía con el objetivo de no tener más hijos, y librarse de los “sustos”.

En una entrevista para Reporte Semanal, el presentador televisivo apareció junto a sus hijos y se refirió a uno de ellos como “lo mejor que le ha pasado en la vida”. Sin embargo, Brivio sostuvo que la vasectomía está entre sus opciones, debido a que no planea tener más hijos.

“La fábrica está cerrada pero no está clausurada porque aún no me he hecho la operación, pero en algún momento ya lo haré”, dijo el nuevo conductor de Latina.

Además, admitió tener miedo de enfrentarse a dicha operación por la zona donde se realiza, pero que sería lo ideal para no tener más “sustos” de un posible embarazo. “Sí, para no pasar sustos. La gente me ha dicho que es normal, pero sí da miedo, es que es una zona que puede quedar mal”, aseguró.

“LA MÁSCARA”

Tras dejar la conducción en “Esto es Guerra” regresó a la pantalla chica en el nuevo formato televisivo en Latina, “La Máscara”. Mathías Brivio será el anfitrión de la peculiar competencia de canto en la televisión peruana, donde los rostros más conocidos de la farándula participarán de forma anónima.

“Fue difícil tomar una decisión como esta. Estuve pensando qué quería hacer, a Dios gracias empezó la conversación con Ricardo (Morán) y culminó con este final feliz. Estoy muy contento de empezar en mi nueva casa que es Latina”, manifestó.

El nuevo programa de Latina estrenará el próximo 29 de febrero, y se confirmó los nombres que acompañarán al conductor para descubrir quiénes están detrás de las máscaras. Ellos son Armando Machuca, Érika Villalobos, Carlos Vílchez y Gianella Neyra.