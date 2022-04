Mauricio Diez Canseco se casó con la modelo cubana Lisandra | Fuente: Instagram

El empresario Mauricio Diez Canseco y la modelo cubana Lisandra Lizama, se casaron por civil el pasado martes en el Municipio Playa de La Habana y anunciaron que el domingo 10 de abril lo harán por religioso en compañía de amigos y familiares.

Tras darse mutuamente el sí, la modelo de 26 años se mostró feliz por esta nueva etapa en su vida. "Ha sido muy emocionante, estoy viviendo un cuento de hadas desde que conocí a mi hoy esposo", declaró a Trome.

Lizama reveló que aún no tienen los aros de matrimonio porque los están ajustando a su medida, pero aseguró que estarán listos para la ceremonia del domingo, la cual se realizará en la Habana, Cuba.

Por su parte, el empresario de 58 años declaró estar feliz por su nueva boda y adelantó que pronto regresarán al Perú para disfrutar de su luna de miel. "Ya estamos casados legalmente y este domingo es la ceremonia en casa con los invitados", agregó.





¿CÓMO SE CONOCIERON?

La pareja se conoció durante los ensayos de las "Chicas Doradas de Cuba" donde la artista quedó seleccionada junto a otras tres chicas para hacer oficial el lanzamiento de este grupo.

Como se recuerda, Mauricio Diez Canseco ya estuvo casado en dos oportunidades. En el 2009 estuvo con Daysi Ontaneda, tras su divorcio, inició su noviazgo con Paula Marijuan que en ese entonces tenía 20 años.

También tuvo una relación con Leslie Castillo y la cubana Daylin Curbelo. Su segunda boda fue con Antonella de Groot en una íntima boda con solo 30 invitados entre miembros de la farándula y familiares.

SU TERCER MATRIMONIO

"¡Sí! (es mi tercer matrimonio). Soy un hombre que cree en el amor y en el compromiso”, comentó Diez Canseco al citado diario.

El empresario asegura que en el amor no existen reglas. "Me mató ni bien la vi. Además, la vida se vive una sola vez, de qué te vale un noviazgo de 10 años si te casas y al mes te divorcias. En el amor no hay reglas, solo las del corazón", expresó.

