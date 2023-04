Este año, Melania Urbina formó parte del elenco de la película española "De caperucita a loba" | Fuente: Instagram / Melania Urbina

No son días fáciles para Melania Urbina. La actriz confesó que su madre viene padeciendo de un "cáncer avanzado" frente al cual ya no hay ninguna cura. Por eso, su prioridad es darle calidad de vida y aprovechar todos los momentos que pueda pasar junto a ella.

En conversación con la periodista Verónica Linares para su canal de YouTube, la intérprete de "Mariposa negra" reveló: "Mi mamá ahorita está muy enferma y está pasando la última etapa de su vida. Yo disfruto simplemente estar con ella y ver TV juntas".

"Mi mamá tiene un cáncer ya bastante avanzado y estamos ahí acompañándola, disfrutándola, ayudándola, cuidándola", añadió Melania Urbina. Para ella, el "ciclo de la vida" está próximo a terminarse y, por ello, ella espera darle lo que su madre le "dio de niña".

En ese sentido, la actriz de producciones como "Al fondo hay sitio" y "De vuelta al barrio" resaltó que si bien "es difícil" cuidar a un ser querido con cáncer, también hay detrás un acto de "mucho amor". "Es acompañarla y estar listos para que su transición sea amorosa", manifestó.

"El amor también es soltar, el amor también es (decir): ‘Cuando ya se vaya, ya no va a sufrir’. Eso también para mí es el amor. No es aferrarme a que no se vaya, no. ‘No quiero que sufras así que cuando te toque, estaremos ahí", sostuvo.

Melania Urbina sobre la experiencia de filmar "De caperucita a loba"

A inicios de abril, Melania Urbina estuvo promocionando la película española "De caperucita a loba", en la cual formó parte del elenco junto a Marco Zunino. Dirigida por Chus Gutiérrez, es una adaptación de la exitosa obra de teatro de Marta González de la Vega, quien además es la protagonista.

Al respecto, en conferencia de prensa, la actriz peruana contó que integrar el reparto fue enriquecedor en el plano personal y profesional. Conocer a Marta González de la Vega resultó muy importante para su carrera.

Aunque confesó que al inicio del rodaje se sintió algo intimidada por estar en otro país, la calidez del equipo de producción le ayudó a perder las inseguridades. "Uno llega intimidado, pero en el proceso te das cuenta de que sabes lo que haces y eres actriz en todos lados, no solo en tu país", comentó.

En cuanto a su compañero y compatriota en la película, Marco Zunino, Urbina comentó que no pudieron filmar escenas juntos, ya que sus personajes no se cruzan en la trama. "Pero pudimos compartir el día a día, caminar por Madrid, y eso fue muy bonito", expresó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 24 Estreno: ANTONIA EN LA VIDA, un filme independiente peruano hecho por mujeres

¡Es turno de una película peruana! Se estrena "Antonia en la vida", filme independiente peruano hecho íntegramente por mujeres. Renato León conversó con su directora Natalia Rojas Gamarra sobre el proceso del filme, así como sus proyecciones en el Centro Cultural PUCP y en distintas regiones del país. ¡Escucha y comparte!