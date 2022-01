Melcochita confirma que dio positivo a la COVID-19 | Fuente: Facebook | Melcochita

En las últimas semanas se ha conocido a través de redes sociales que muchas celebridades y personajes de la farándula local han dado positivo para COVID-19, esto en el marco de la tercera ola de contagios que está atravesando el país.

Precisamente, una de esas figuras que recientemente ha anunciado ser positiva para el virus es Pablo Villanueva "Melcochita". A través de sus redes sociales, el sonero y comediante de 85 años, dio a conocer la noticia que preocupó a muchos de sus seguidores.

"Me hice una prueba y he salido positivo al virus. Así tengan la vacuna siempre anden con sus dos mascarillas. Lo mío no es tan grave", dijo el artista nacional tras disculparse con el público que tenía previsto asistir al evento que tenía programado para este fin de semana en el distrito de Chorrillos.

AGRADECIÓ LA PREOCUPACIÓN DE SU PÚBLICO

"El evento que tenía el sábado 15 en la Herradura lo he tenido que postergarlo hasta que me recupere bien de esto mil disculpas a mis seguidores. Si asistía, iba a exponer al público a que se contagie, eso está mal para un artista que tiene que cuidar a su familia y a su público", agregó.

"Melcochita" espera superar la enfermedad muy pronto para volver a los escenarios. "Gracias a todos los que han sacado sus entradas, a ellos se les devolverá su plata y espero que el espectáculo se postergue para otra fecha. Gracias por preocuparse por mi persona", finalizó.



HACE POCOS MESES SU SALUD TUVO UNA RECAIDA

En octubre pasado, "Melcochita" fue internado de emergencia en el hospital Trinitas Regional Medical Center en New Jersey (Estados Unidos) debido a una descompensación que sufrió en la casa de su hija Susan.

"Casi me da un derrame cerebral por el estrés, debido a muchos problemas. Si no me atienden rápido, ahora estaría cantando con San Pedro", dijo el humorista quien bromeó desde el centro médico.

Asimismo, Melcochita contó que ese mal fue uno de los problemas que más aquejó su salud y por ese motivo le puso una pausa a su gira artística por Estados Unidos.

“Me sentí muy mal y me llevaron a ese hospital. Los médicos me dijeron que todo fue por demasiadas tensiones. Se juntaron varias cosas. Espero tener la paz y el amor los últimos años que me quedan de vida”, sostuvo.

