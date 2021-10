Melcochita fue internado de emergencia: "Casi me da un derrame cerebral". | Fuente: Instagram

El artista cómico Melcochita fue internado de emergencia en el hospital Trinitas Regional Medical Center en New Jersey (Estados Unidos) debido a una descompensación que sufrió en la casa de su hija Susan.

“Casi me da un derrame cerebral por el estrés, debido a muchos problemas. Si no me atienden rápido, ahora estaría cantando con San Pedro”, dijo el humorista quien bromeó desde el centro médico.

Asimismo, Melcochita contó que ese mal fue uno de los problemas que más aquejó su salud y por ese motivo le puso una pausa a su gira artística por Estados Unidos.

“Me sentí muy mal y me llevaron a ese hospital. Los médicos me dijeron que todo fue por demasiadas tensiones. Se juntaron varias cosas. Espero tener la paz y el amor los últimos años que me quedan de vida”, sostuvo para El Popular.

Pablo Villanueva Branda, es conocido artísticamente como Melcochita, un actor cómico, cantante, compositor, productor, escritor y músico peruano. | Fuente: Instagram

Melcochita y su faceta como locutor de "La Mega"

A sus 84 años nada parece ser imposible para Pablo Villanueva “Melcochita”. El humorista, cantante y músico regresó a la radio con "Patas Arriba", un programa matinal a través de La Mega FM, radio del Grupo RPP.

Así, el humorista retoma una de sus múltiples facetas dentro de las comunicaciones con un programa de tres horas que incluirá imitaciones, chistes, monólogos, y secuencias de actualidad. "Patas Arriba" se estrenó en mayo por el dial 96.7 FM de La Mega.

En "Patas Arriba", Melcochita comparte roles con el Michael "Pato" Ovalle con la finalidad de unir dos generaciones de oyentes e incluirá secuencias en su programa con personajes como "El Melcoloco", "El Diccionario de Melcocha", "Chapa tu Chapa", muchos más.

Dentro del programa encontrarán bloques como "Ponte al Día", donde los temas de espectáculos serán tratados con mucho humor y picardía, "Megadeporte" dedicado a los deportes y “La Ronda”, sección dedicada a los chistes.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x14 ¿Cuál es el mejor Spider-Man de la pantalla grande? ¿Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland?

Aún no superamos el tráiler de la tercera película de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, así que alucinamos con todas las posibilidades que nos abre el multiverso. Además, nos mandamos a hacer nuestro ranking con los Spidey del cine... aunque ya saben que con nosotros no deben esperar argumentos tradicionales.