Melissa Klug sorprende en 'El valor de la verdad': Jesús Barco no es el amor de su vida

La empresaria sorprendió en El valor de la verdad al admitir que el amor de su vida no es su actual pareja, el futbolista Jesús Barco. Además, lanzó revelaciones sobre su cercana relación con Christian Cueva.

El sillón rojo de El valor de la verdad ha visto confesiones escandalosas y verdades incómodas, pero este domingo Melissa Klug se robó el show. La empresaria prometió contarlo todo y cumplió su palabra: habló sobre su amistad con Christian Cueva, aclaró rumores de un supuesto romance con él y, para sorpresa de todos, reveló un detalle inesperado sobre su pareja actual, Jesús Barco.

El programa de Beto Ortiz había llegado casi a su fin cuando, después de desclasificar detalles jugosos —como los coqueteos de Cueva, una reunión en un Airbnb juntos y hasta un costoso regalo de cumpleaños—, Melissa enfrentó la pregunta número 19: "¿Es Jesús Barco el amor de tu vida?".

Tras un breve pero intenso silencio, la empresaria soltó un rotundo "no". Ortiz advirtió que esa respuesta no coincidía con lo que había dicho en el polígrafo. Sin embargo, Klug se mantuvo firme: “No”, reafirmó. Y el detector de mentiras no la desmintió.

¿Por qué Jesús Barco no es el amor de su vida?

“Los amores de mi vida son mis hijos”, explicó Melissa Klug, dejando claro que su vínculo con Barco es especial, pero distinto. “Él es el amor en mi vida en estos momentos, en esta vida donde estamos construyendo una familia hermosa. Siempre decimos: 'Tú eres el amor de mi alma'. La vida se acaba y el alma continúa”.

Además, aclaró que, con Barco, padre de su hija Cayetana, vive un amor “bonito” en este momento. Pero, al ser interrogada por Beto Ortiz sobre si ese amor perduraría en el futuro, la respuesta fue más cautelosa: "Trato de vivir el presente con proyecciones al futuro, pero no lo sabemos", dijo.

¿Qué dijo Melissa Klug sobre Christian Cueva?

Melissa Klug fue a El valor de la verdad para aclarar algunos rumores que circulaban sobre su amistad con Christian Cueva, cuando él mantenía una relación con Pamela López. "Estoy aquí por mis hijos, por mi familia. Se dicen tantas cosas sobre mí. Quiero sentarme aquí para que sepan la verdad", advirtió al inicio del programa.

Cuando Beto Ortiz le preguntó directamente: "¿Te coqueteaba Christian Cueva?", Melissa no dudó en responder: "¿A quién no?". Luego, recordó un episodio ocurrido en junio de 2017, cuando asistió con amigos al restaurante de Cuto Guadalupe. Fue allí donde un detalle le llamó la atención: Cueva llevaba una esclava en la muñeca.

"Le dije: ‘Qué bonita tu esclava’. Seguimos compartiendo, él se quedó un rato más con mis amigas y, cuando me iba, me dijo: ‘Toma, te la regalo’", relató Klug, añadiendo con picardía: "Esa cosita, obviamente, era la esclava, no piensen otra cosa".

Melissa también aseguró que, en su momento, tuvo una conversación con Pamela López para aclarar lo ocurrido. "Yo no soy la amante, soy la amiga", afirmó. "Le pedí disculpas, pero no las aceptó. Le dije que no tenía la culpa de que su marido sea un coqueto".

