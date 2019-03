Loza rompió en llanto al referirse a su madre en medio del detenimiento de su novio. | Fuente: Captura ATV +

La desesperación y el llanto no pudieron disimularse en plena entrevista que concedió Melissa Loza a la conductora Milagros Leiva. La entrevista se concedió con el motivo de la detención policial de su novio Juan Diego Álvarez Noval. El delito del que se le acusa es el presunto tráfico ilegal de drogas.

La Policía Nacional le incautó a Álvarez Noval más de 200 gramos de marihuana en un departamento de Miraflores el pasado 27 de febrero. El estupefaciente fue encontrado en La Policía le incautó más de 200 gramos de marihuana en un departamento de Miraflores.

La marihuana fue encontrada dentro de un par de zapatillas hallada en un pequeño depósito próximo a la lavandería. "Al ser sometidas a la prueba de campo con el respecto reactivo químico arrojo "positivo" para cannabis sativa (marihuana) con un peso total aproximado de 258 gramos", se detalló en un comunicado oficial de la Policía Nacional. Sin embargo, el motivo del llanto de Melissa Loza fue por su madre.





Melissa Loza cayó en la desesperación por la impotencia de no poder hacer nada. | Fuente: Captura de ATV +

Loza señaló que su madre ha sido manipulada. Acusa que los ataques contra su novio son debido a que ya no aporta el dinero de antes para el sostenimiento de su familia sanguínea. Anteriormente, se había registrado una entrevista a su madre en donde ella acusaba a su hija de adicta a estupefacientes y de haber sido secuestrada por su novio.



“Lamentablemente mi madre ha sido manipulada. El tema de mi madre no la voy a tocar. Me duele mucho que se haya dejado influencia por gente mala con malas intenciones”, señaló Loza.

Además, la exparticipante de ‘Esto es guerra’ señaló que siempre aportó dinero a su familia por su cariño hacia ellos, no por conveniencia. Sin embargo, ahora que quiere comenzar una familia, han iniciado los ataques.

“Yo he sido muy desprendida de lo material. Siempre he trabajado para mi familia. Lo hacía de corazón, pero de ahí a tener una obligación, no. Ahora que yo quiero a formar mi familia empiezan estos ataques de esta magnitud", respondió a la conductora de TV, Milagros Leiva.