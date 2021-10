Melissa Paredes presentó audio que demostraría que su esposo sabía todo y que la relación ya se había acabado hace algún tiempo. | Fuente: Instagram / @melissapareds

Melissa Paredes se hizo presente en "América Hoy" para romper su silencio y contar su versión de los hechos tras el ampay que presentó Magaly TV la firme. La conductora de televisión indicó que desde hace mucho tiempo se había acabado el amor y desde el 7 de octubre ya se había terminado la relación por completo.

En medio de testimonio que dio durante el programa, Janet Barboza indicó que había un audio que demostraría que Rodrigo 'Gato' Cuba era consciente del fin de su relación con Melissa Paredes y que su comunicado sería una mentira.

"No quiero una guerra con él, quiero que recapacite. Yo asumo mi error como la mujer que soy y si me equivoque y sobre todo no hacer público algo que era tan obvio. Ese fue mi error, ya no puedo hacer más. Yo no puedo creer lo que mis ojos leían", sentenció Melissa Paredes.

En el audio se escucha a una Melissa Paredes muy ofuscada por el comunicado que emitió el 'Gato' Cuba y le recrimina por tomar esa acción. "Oye... en serio me fregaste con tu comunicado, ¿Por qué has hecho eso? ¿Es en serio?¿Por qué dijiste que no sabías nada? ¡No entiendo!", le pregunta la conducta de televisión a su aún esposo. El jugador solo se limita a responder que no quiere hablar con ella, pero la también actriz sigue reclamándole por su actuar. "Porque dices eso, que no tienes nada que hablar conmigo si hasta ayer que sabías todo estabas hablando normal. ¡Rodrigo, te estoy hablando!", le increpa Paredes al padre de su hija, el 'Gato' vuelve a decir que no quiere hablar con ella, así que la conductora termina preguntándole una vez más, ¿por qué no quiere hablar con ella? y el deportista solo dice "No sé".

Tras emitir este audio, Ethel Pozo dijo que era necesario poner en contexto lo que se había escuchado para entender la situación y además, Melissa y Rodrigo habían llegado a un acuerdo que quizás nunca se llegaría a comprender.

"Iban a ser papás amigos por el bienestar de la bebé y que todo lo iban a comunicar en diciembre. Pero ayer sale el comunicado de él desmintiéndote y esto ya no sostiene lo que tú habías acordado con él", comento Pozo.

Por su parte, Paredes dijo que ella sigue viviendo junto al padre de su hija y que siguen durmiendo en la misma cama. "Esto es muy raro, lo sé, mi psicólogo también me lo dijo, pero esta es mi verdad y la verdad de lo que realmente está pasando", explicó la conductora al borde de las lágrimas.

Janet Barboza le dijo a su compañera de "América Hoy" que hasta el momento no entendía por qué su aún esposo salió con un comunicado así y acabando con la imagen de mujer honrada y digna con la que cuenta.

"Yo dejé las cosas claras, yo asumo lo que ha salido, yo tengo todas las pruebas de que él sabía todo y ahora después del ampay le pregunta por qué hizo eso", continuo la conductora" peque de confiada, le creí, fui honesta y leal y él lo sabe, pero ahora se está dejando llevar por personas que no son un ejemplo", dijo la actriz.

Finalmente Melissa Paredes dijo que no entiende por qué Rodrigo ha hecho eso y nuevamente indicó que se estaba dejando llevar.



Este fue el comunicado que emitió Rodrigo 'Gato' Cuba tras conocerse el mensaje de Melissa Paredes donde informaba que estaba separado de su esposo. | Fuente: Instagram / @gatocuba16

¿DESDE CUÁNDO ESTÁN SEPARADOS?

Melissa Paredes indicó que no tiene exactamente las fechas de su ruptura matrimonial y reveló que su comunicado en redes sociales no fue redactado por ella misma. ¿Cuándo realmente se separaron? Esto respondió ante la interrogante: “Rodrigo y yo teníamos las cosas claras. Ese ampay es de ayer. […] El 7 de octubre hablamos”.

“Rodrigo y yo decidimos separarnos ambos por mutuo acuerdo y llevar la fiesta en paz y vivir en la misma casa hasta diciembre”, señaló. “El comunicado se iba a mandar todavía en diciembre […] Pequé de confiada, en confiar en una persona que me dijo yo jamás te haría daño”.

