Melissa Paredes no asistirá al programa "América Hoy" por un tiempo. | Fuente: Instagram/@melissapareds

¿Melissa Paredes volverá mañana a “América Hoy”? Hacia el final de su descargo en el programa de América TV, Janet Barboza, su compañera en la conducción, aseguró que la actriz podrá tomarse “un tiempo” antes de regresar a trabajar al haber dado a conocer la crisis matrimonial que atraviesa tras separarse de Rodrigo Cuba.

“Se va a tomar su tiempo de ser necesario”, fueron las palabras de Barboza a Paredes, luego de que la presentadora explicara los hechos detrás de una supuesta infidelidad. “Un día, un mes lo que tú necesites”, añadió sobre el momento de su futuro retorno al espacio televisivo que conducen también junto a Ethel Pozo.

Ante ello, Melissa Paredes respondió que no se presentó esta mañana en “América Hoy” para “caer bien” después de contar su verdad. “Sé los errores que cometo y lo que hago para bien o para mal”, aseguró la actriz peruana que fue captada por “Magaly Tv: La Firme” en imágenes comprometedoras con el bailarín Anthony Aranda, su pareja en el reality “Reinas del show”.

Sobre su aún esposo, el futbolista Rodrigo Cuba, y la situación polémica que rodea su familia indicó: “No voy a dejar que nada ni nadie perjudique lo que más amo en la vida”. No está claro cuándo volverá a la conducción de “América Hoy”, debido a que antes dijo que tendría que arreglar unos temas legales en torno al escándalo.

El programa "América Hoy" es conducido por Ethel Pozo, Janet Barboza y Melissa Paredes. | Fuente: Instagram/@melissapareds

Melissa Paredes habla de su separación de Rodrigo Cuba

Melissa Paredes acudió esta mañana al programa “América Hoy” para aclarar todo sobre el final de su matrimonio con Rodrigo Cuba. En conversación con Janet Barboza y Ethel Pozo, la presentadora y actriz aseguró que habló de una separación oficial con su esposo el pasado 7 de octubre.

“Sinceramente me sorprendió muchísimo el comunicado que mandó él, no me lo esperé. Habíamos acordado desde hace días y me dijo que no iba a mandar nada”, dijo la conductora. “Con Rodrigo he sido sincera desde un inicio, nunca le mentí”, agregó al ser cuestionada por una presunta infidelidad.

Melissa Paredes indicó que no tiene exactamente las fechas de su ruptura matrimonial y reveló que su comunicado en redes sociales no fue redactado por ella misma. ¿Cuándo realmente se separaron? Esto respondió ante la interrogante: “Rodrigo y yo teníamos las cosas claras. Ese ampay es de ayer. […] El 7 de octubre hablamos”.

