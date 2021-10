Melissa Paredes se recuperó del nuevo coronavirus. | Fuente: Instagram / Melissa Paredes

Recuperada. La conductora y actriz Melissa Paredes anunció este viernes en sus redes sociales que sus últimas pruebas de descarte de la COVID-19 dieron negativo, luego de haberse enfermado del patógeno a fines de septiembre.

Desde su cuenta de Instagram, la presentadora de televisión compartió en sus 'stories' que ella y su hija pequeña están libres del nuevo coronavirus. "A mí me hicieron una [prueba] molecular y cuantitativa. Luego vino mi Dr. Soñado a corroborar los resultados y darme el alta, ¡por fin!", escribió.

La hija de Melissa Paredes, fruto de su matrimonio con el futbolista Rodrigo Cuba, también se sometió a exámenes de descarte de la COVID-19. "Gracias, gracias por todos sus mensajes", agradeció la también actriz. "Estoy feliz, ¡por fin 'free' COVID-19!", añadió.

Ni bien se supo que la conductora había enfermedado del virus, las producciones de "América Hoy" y "Reinas del Show", donde Paredes participa, entraron en cuarentena como una medida de protección frente al contagio.

Melissa Paredes fue dada de alta tras dar negativo en sus pruebas de descarte de COVID-19. | Fuente: Instagram / Melissa Paredes

¿Qué dijo Melissa Paredes cuando dio positivo a la COVID-19?

Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila, conductores de “América Hoy”, se ausentaron el 28 de septiembre del programa luego de que Melissa Paredes, también presentadora del espacio y participante de “Reinas del show”, diera positivo en la prueba de descarte para COVID-19.

Durante un enlace por videollamada, Ethel Pozo confirmó que tras el diagnóstico positivo y como comenta su protocolo de bioseguridad, ellos debían permanecer en cuarentena.

“Todos saben que estamos expuestos a trabajar fuera de casa, ayer hubo un caso positivo. América Televisión y GV Producciones tienen un protocolo en el que las personas que han estado en contacto o cerca. Es por ello que estamos en nuestras casas, el protocolo tiene que seguir, tenemos que estar aquí”, dijo.

Melissa Paredes, en el mismo enlace, contó que sus síntomas son leves y que permanece estable. “Salí positivo en la prueba de antígenos, ayer también me hicieron una prueba molecular, hoy tengo los resultados. Pero al parecer sí, me ha dado como una gripe, […] pero estoy bien, estoy estable. […] Ayer me dieron la noticia y bueno, lo primero, no podía creerlo, estaba en shock. […] Lo único es que me parte el corazón es escuchar a Mía (su hija) detrás de la puerta y no puedo estar conmigo”, contó.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x14 ¿Cuál es el mejor Spider-Man de la pantalla grande? ¿Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland?

Aún no superamos el tráiler de la tercera película de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, así que alucinamos con todas las posibilidades que nos abre el multiverso. Además, nos mandamos a hacer nuestro ranking con los Spidey del cine... aunque ya saben que con nosotros no deben esperar argumentos tradicionales.