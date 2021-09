Tras el diagnóstico positivo de Melissa Paredes, Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila se ausentaron del programa. Mariela Zanetti y ‘Choca’ Mandros los reemplazos en la conducción. | Fuente: GV Producciones

Este martes 28 de septiembre, Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila, conductores de “América Hoy”, se ausentaron del programa luego de que Melissa Paredes, también conductora del espacio y participante de “Reinas del show” diera positivo en la prueba de descarte para COVID-19.

Durante un enlace por videollamada, Ethel Pozo confirmó que tras el diagnóstico positivo y como comenta su protocolo de bioseguridad, ellos debían permanecer en cuarentena.

“Todos saben que estamos expuestos a trabajar fuera de casa, ayer hubo un caso positivo. América Televisión y GV Producciones tienen un protocolo en el que las personas que han estado en contacto o cerca. Es por ello que estamos en nuestras casas, el protocolo tiene que seguir, tenemos que estar aquí”, dijo.

Melissa Paredes, en el mismo enlace, contó que sus síntomas son leves y que permanece estable.

“Salí positivo en la prueba de antígenos, ayer también me hicieron una prueba molecular, hoy tengo los resultados. Pero al parecer sí, me ha dado como una gripe, […] pero estoy bien, estoy estable. […] Ayer me dieron la noticia y bueno, lo primero, no podía creerlo, estaba en shock. [… ]Lo único es que me parte el corazón es escuchar a Mía (su hija) detrás de la puerta y no puedo estar conmigo”, contó.

Por su parte, Janet Barboza contó que "tengo tranquilidad, en mi caso tengo las dos dosis, me vacuné, la mayoría de personas me decían que, si ya me vacuné, sólo voy a sentir que es como una gripe, que no pasa nada porque estoy protegida”.

"REINAS DEL SHOW" TAMBIÉN MODIFICÓ GALA

Vía telefónica, Gisela Valcárcel se conectó para conversar con las conductoras. “Yo me vine al norte con mi mamá y mis hermanas, cuando estaba a punto de hacer fotos, a las 2:30 de la tarde, empezaron las llamadas, y no hemos parado de ver protocolos, llamadas con Armando (Tafur), con Jorge Gripa, haciendo ese cerco que debemos de respetar todos, aunque Janet y Ethel hayan salido negativas en sus pruebas van a tener que permanecer aún en casa”, dijo.

Asimismo, reveló que todos los trabajadores se están realizando las pruebas respectivas. "Ya van más de 70 personas, vamos a tener más turnos de pruebas y, de ese modo, cercar, pero quiero que sepan que nos estamos cuidando y cuidando a todos a nuestro alrededor".

Por otro lado, Gisela comentó que “este sábado en Reinas del Show verán una gala que recién ayer hemos creado, y las medidas que hemos tomado".

"Por mi parte, tomaré medidas más estrictas, esto no es broma. Y si es necesario que paremos, como ayer lo dije en América Televisión, paramos los programas, la vida es primero. Lo que se necesite hacer, se hace, y el que no respete los protocolos, no estará ni en GV Producciones, ni en América Televisión”, finalizó.

