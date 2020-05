Melissa Paredes envía mensaje de rechazo a los que incumplen con la cuarentena: "¿Hasta cuándo, Perú?"

Melissa Paredes y su rechazo a la gente que no cumple con la cuarentena. | Fuente: Instagram

La modelo y actriz Melissa Paredes utilizó su cuenta de Instagram, para enviar un mensaje de reflexión sobre la pandemia por la COVID-19 y rechazó a quienes no cumplen con la cuarentena.

"Te has preguntado cómo se sentirá la persona que siguió al pie de la letra los mandatos del gobierno e hizo su cuarentena, cumplió con ella, se quedó en casa, sin sueldo, y hasta los que perdieron su trabajo", anotó.

"Te has puesto a pensar qué pasaba por su mente al encender las noticias y ver que tú estabas como si nada en la calle, paseando o buscando algo porque no 'tenías que comer'. Al principio, me imagino que muchos se sentían identificados y hasta ayudaron", añadió la protagonista de "Dos Hermanas".





En ese sentido, la intérprete consideró que en un inicio entendía la necesidad de las personas que salían para trabajar, sin embargo, muchos han optado por salir a las calles como si no pasara nada, lo cual criticó.

"Pero, conforme va pasando el tiempo, veían que ustedes seguían en las calles y ya no solo vendiendo algo para “sobrevivir”, si no que paseando en el parque, yendo a comprar en grupo, aglomerando los mercados, tomándose una chelas con los amigos en la esquina, etc", expresó en la red social.

"Te has puesto a pensar que sienten los policías, los doctores, enfermeros, fuerzas armadas y todo el personal que designaron para nuestro cuidado en esta cuarentena al verlos en la calle como si nada pasara?", sostuvo. "¿Te has puesto a pensar que los aplausos no valieron de nada? Que ellos se esforzaron por nada. Porque tú como siempre le sacaste la vuelta a la ley, le sacaste la vuelta a tu país una vez más ¿Hasta cuándo Perú?", agregó Melissa Paredes.