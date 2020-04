Melissa Paredes aclaró que ella no pidió bono para actrices ni actores, sino para otras personas involucradas. | Fuente: Instagram / Melissa Paredes

Hace unos días, Melissa Paredes brindó una entrevista al programa “Estás en todas”, en la que habló sobre la difícil situación que vive el gremio de actores tras la crisis producida por el nuevo coronavirus y pidió que el Gobierno tome cartas en el asunto.

Sus declaraciones generaron polémica en redes sociales, donde fue criticada por más de un usuario que la acusó de pedir beneficios para ella misma. Una situación que la obligó a grabar un video para aclarar que ella no pidió ayuda económica para sus colegas en la pantalla.

“Este video va dirigido a aquellas personas que no les quedó claro el tema del cual hablé en un programa de televisión”, dijo Paredes desde su cuenta de Instagram. “Quiero pensar que lo tomaron a mal, porque estamos muy susceptibles hoy en día”, añadió.

De acuerdo con la protagonista de “Ojitos hechiceros”, el bono que solicitó estaba destinado a personas que integran el equipo de producción y pasan apuros actualmente. “Yo no estaba pidiendo nada para mí. Estaba pidiendo para mis compañeros”, señaló.

“Hay mucha gente que ustedes no conocen, que son actores bailarines, músicos, cantantes, pero no son los protagonistas. Son los extras detrás de nosotros, tocando los instrumentos, bailando atrás o haciendo los coros. A esa gente me refería yo, no a mis compañeros con los que comparto escenas”, puntualizó la modelo, afectada por ser blanco de críticas.

DEL REALITY A LA ACTUACIÓN

En menos de una década Melissa Paredes ha sabido reinventarse. De su breve paso como Miss Perú 2012 a chica 'reality', para luego cumplir su sueño: ser actriz. De su paso por los dos primeros rubros, vivió tanto cosas buenas como malas. Pero sin ellas, "creo no estaría donde estoy ahora".

Entre el 2012 y el 2017, formó parte de distintos shows de competencias como el efímero programa "Desafío", "Bienvenida la tarde" y "Esto es guerra". Aunque algunos artistas prefieren olvidarse de su etapa en este formato, no es su caso. Ella no ha deseado desprenderse de su imagen de chica 'reality'.

"Nunca, tampoco es que no me guste. Al contrario, no me parece que ser una chica ‘reality’ sea malo, es un trabajo honrado como el de todos", recalcó al diario Correo.

En este momento, Melissa Paredes ha hecho un alto a las grabaciones de la telenovela "Dos hermanas", debido a la pandemia del coronavirus, pero señala que continúa aprendiendo con cursos online de actuación ya que "ser actor es un constante aprendizaje".