Melissa Paredes regresó a 'El gran show' y habló de su relación con Anthony Aranda. | Fuente: Instagram

En la reciente edición de ‘El gran show’, Melissa Paredes negó estar embarazada de su nueva pareja, el bailarín Anthony Aranda. La participante del reality show descartó que su hija Mía vaya a tener un hermano.

“Embarazada no, de acá a muchos años. Descartado totalmente”, dijo a Gisela Valcárcel. Además, agregó que, si se le notó el vientre abultado en la edición anterior del programa, solo fue por su vestuario.

“Yo salí de aquí del programa y en todos lados, ‘embarazo’, ‘embarazo’, dije ¡qué pasó!”, agregó. Por otro lado, Melissa Paredes comentó que ser madre es una de las mejores experiencias que ha vivido, pero ahora está enfocada en otros proyectos.

“Es un tema bien hermoso; pero embarazada (no). De acá a muchos años más, (el embarazo) totalmente descartado; dame unos cinco añitos”, manifestó en ‘El gran show’.

Melissa Paredes marca distancia con los conductores de 'América Hoy'

Melissa Paredes continúa en el ojo de la tormenta después de su polémica relación con Anthony Aranda en medio de su matrimonio con el futbolista Rodrigo Cuba. Si bien estuvo alejada de la televisión durante meses, volvió a formar parte de 'El gran show' como participante y generó comentarios divididos entre los fanáticos del programa.

Al finalizar su presentación, Edson Dávila, uno de los conductores de 'América Hoy', la entrevistó y la modelo se mostró hermética al responder. “Lo siento, no tengo nada que hablar con ustedes, de esas (en referencia a sus excompañeras) no me hables", dijo.

No obstante, solo se detuvo para darle un mensaje a Ethel Pozo: "¿Sabes qué es lo malo con Ethel? Que no puedo decirle nada malo, pero cuando habla de mi novio, se hace la no sé qué", agregó Melissa Paredes.

Sin dar más declaraciones, la participante de 'El gran show' se dio la vuelta y dijo: "Te voy a dar la espalda como me la dieron a mí". Al escuchar estas declaraciones, Ethel Pozo solo atinó a comentar: “Me parece gracioso todo lo que ha dicho de nosotros”.

