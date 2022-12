Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se divorciaron tras casi cinco años de matrimonio y en paralelo, la modelo mantenía una relación con Anthony Aranda. | Fuente: Instagram

Tras las críticas que recibió por parte de Ethel Pozo, Anthony Aranda decidió salir a responderle. Como se recuerda, a la conductora de tv no le pareció que se aparezca en ‘El gran show’ como pareja de baile de Melissa Paredes.

Por ello, el bailarín se defendió de los comentarios de la hija de Gisela Valcárcel. “Esa señora habla de mí y se espanta, es como si yo le hubiera hecho algo. Pero bueno, es su papel, es su personalidad, su personaje”, comentó.

Asimismo, Anthony Aranda confesó no tener claro cuáles eran las intenciones de Ethel Pozo al criticarlo de esa manera. “Yo creo que la señora Ethel... no sé sus intenciones... hay cosas que ni se comentan, solo se ven”, dijo para Amor y fuego.

Por otro lado, la pareja de Melissa Paredes pidió a sus seguidores a que no crean en lo que dicen con respecto a que él decidió cambiar la coreografía en la final de ‘El gran show’.

“Un día antes tuvimos que cambiar casi todo porque el mismo productor lo exigió, porque no era una opción. Sabiendo eso, que ellas quieran dejarme mal a mi diciendo ‘como que tú fuiste y le cambiaste las cosas’, así no pasó”, sentenció Anthony Aranda.

Anthony Aranda espera ser convocado para 'El gran show'

Anthony Aranda, pareja de Melissa Paredes, se mostró emocionado de regresar a la pista de baile de ‘El gran show’ en la etapa final. A pesar de que la modelo quedó en quinto lugar, el bailarín confesó que está feliz de regresar al lugar donde conoció a su enamorada.

“Feliz, esa pista tiene una energía hermosa y es una adrenalina que cualquier persona que tiene esta pasión (el baile), la recomiendo pasar... Ella (por Melissa Paredes) desde el día uno que pisó ‘El gran show’ me dijo: ‘amor en la final, porque sé que llegaré a la final me voy a esmerar, me encantaría que me acompañes’. Yo le dije: ‘Yo feliz’”, dijo.

Por otro lado, tras su aparición en ‘El gran show’, no descaró regresar al programa y espera que Gisela Valcárcel lo convoque para las próximas temporadas.

“Esta pista a mí me encanta y es una gran ventana para todos los artistas, feliz las veces que sea necesario estaré pisando esta pista”, agregó para América Tv. Cabe resaltar que Anthony Aranda y Melissa Paredes dieron un paso al costado del reality luego de protagonizar un 'ampay' mientras ella estaba casada con el futbolista Rodrigo Cuba.

