Melissa Paredes sigue revelando más detalles de su relación sentimental con Anthony Aranda. En esta ocasión, la modelo contó que ella y su pareja decidieron hacerse un tatuaje como símbolo de su romance.

Thaís Casalino, una de las conductoras del programa "Mujeres al mando", dio pie a esta revelación, luego de contar que se había tatuado con el padre de sus hijos.

"Así empezó un poco nuestro amor y yo le pregunté a Meli si es que se había hecho algún tatuaje ahora que había comenzado este amor y me dijo que sí", expresó la conductora de televisión.

Paredes mostró el diseño del arte que lleva en su brazo izquierdo y reveló cuál es su significado. "Significa que ambos nos complementamos de una manera linda", expresó la modelo tras confirmar que su pareja lleva el tatuaje en el mismo lugar.



Revela sus cualidades

Luego de anunciar su separación del futbolista Rodrigo Cuba, Melissa Paredes ha decidido rehacer su vida sentimental junto al bailarín, Anthony Aranda. Ambos se conocieron en el programa "Reinas del show", donde participaron como pareja en la pista de baile.

"Es súper detallista, sabe lo que me gusta, que no es un hijito de mamá que tiene que esperar las cosas a que lo atiendan. Toma la iniciativa. Me encanta un hombre así independiente que haga sus cosas que no le tengas que estar diciendo haz esto, lo otro. Qué pereza”, dijo sobre el bailarín.

