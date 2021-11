Melissa Paredes y Rodrigo Cuba firmaron su divorcio. | Fuente: Composición (Instagram)

Pasaron 30 días desde que Melissa Paredes y Rodrigo Cuba anunciaron el inicio de su trámite de divorcio. Y este lunes, la pareja finalmente legalizó su separación, dando por finalizado un matrimonio que duró casi cinco años.

Desde su cuenta de Instagram, el futbolista compartió algunas imágenes en las que da cuenta del final de este proceso que empezó el 20 de octubre, cuando su exesposa anunció en sus redes sociales que la relación sentimental entre ambos había terminado.

En una de las fotografías difundidas por Rodrigo Cuba en sus 'stories', el deportista aparece junto a su padre, quien publicó la imagen con un mensaje que dice: "Fueron 30 días de trabajo intenso para lograr tenencia y divorcio incluido. Hoy se cerró esta historia. Rodrigo es nuevamente soltero".

El pasado 11 de noviembre, Melissa Paredes y su exesposo llegaron a una conciliación que dio como resultado la tenencia compartida de su hija. Ambos pasarán "tres días y medio" con la pequeña Mía, según confirmó el papá del jugador de la Universidad César Vallejo.

En redes sociales, Rodrigo Cuba compartió la noticia de su divorcio con Melissa Paredes. | Fuente: Instagram / Rodrigo Cuba

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, la historia de su relación

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba pusieron fin a su relación sentimental casi cinco años después de haber contraído matrimonio. En diciembre de 2016, la pareja se unió en una ceremonia que tuvo lugar en un resort frente al mar en el sur de Lima.

La conductora y el futbolista empezaron a salir dos años antes, luego de que ella terminara su relación con el chico reality Ignacio Baladán. Según contó a Reporte Semanal, ambos iniciaron una convivencia a los seis meses de empezado su romance.

A lo largo de los años que estuvieron juntos, Melissa Paredes y Rodrigo Cuba lograron superar varias situaciones que los alejaron, como cuando el futbolista debió residir en México al ser contratado por un equipo azteca. Hace tres años, sin embargo, tuvieron a su primera hija, que llamaron Mia.

La ruptura de los ahora exesposos llegó en medio de un escándalo, propalado por el programa "Magaly TV: La Firme", que captó a Melissa Paredes junto a su compañero de baile en "Reinas del Show".









