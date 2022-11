Micheille Soifer aseguró que actualmente Sergio George forma parte de la disquera peruana Monumental Music. | Fuente: Composición (Instagram)

Cuando todavía se emitía 'La gran estrella', una presentación de Micheille Soifer en el reality se ganó los elogios de Sergio George, quien conformaba la mesa del jurado. Sin embargo, según contó la cantante peruana al programa En escena, de RPP Noticias, su primer contacto con el productor no salió como ella esperaba.

La exconcursante de 'Esto es Guerra' aseguró haber mantenido esta anécdota en secreto durante mucho tiempo. Y es que, hace varios años, antes de que George trabaje con Yahaira Plasencia y llegue al Perú, ella decidió escribirle al también pianista a través de Instagram con el fin de tener la oportunidad de grabar con él.

"Le escribí una vez, porque soy seguidora de su música, y le pongo un día: 'Sergio George, soy Micheille Soifer, una artista de Perú, ojalá algún día tenga la oportunidad de que escuche mi voz, mi música y conversemos'. Me leyó y me dijo: 'Hola, Micheille, mucho gusto, bueno sí, espero en algún momento'", relató la artista de 33 años.

Luego de tres meses no tenía más novedades del productor. Por eso, le insistió y escribió: "Señor Sergio, por si acaso, sigo esperando su respuesta". Según Soifer, el músico respondió: "Sí, sí, no te preocupes". "Nunca más me respondió. Pasó el tiempo y yo dije no, no puede ser, y le pongo: 'Señor Sergio, el que no llora, no mama, aquí sigo. Y me dejó en visto", dijo entre risas.

El encuentro con Sergio George

Micheille Soifer manifestó haberse llevado una gran sorpresa cuando vio que, al cabo de un tiempo, Sergio George empezó a producir la música de Yahaira Plasencia. "Dije: '¡Caramba, no me eligió a mí!", afirmó riendo. Y añadió que cuando por fin pudieron coincidir en el escenario de 'La gran estrella', le daba "tanta vergüenza" contarle al productor "lo que había pasado".

"Entonces él me trata de contactar un día, porque teníamos una reunión y no teníamos nuestro WhatsApp, y me escribe en Instagram. Y recién ve que era yo [quien le había escrito antes]. Y cuando nos juntamos en la reunión, me dice: 'Micheille, ¡eras tú!'. Y le dije: 'Señor Sergio, antes yo trabajaba para Monumental y le había escrito a usted'", contó.

De acuerdo con la cantante, todo este episodio había ocurrido hace "casi cuatro años". Pero por vergüenza, la cantante le pidió a Sergio George que le contara " a nadie" lo que pasó. "Y menos a Yaha o vaya a pensar que la he querido serruchar", refirió la intérprete de 'Modo perreo'.

Actualmente, según Micheille Soifer, el productor "es parte de Monumental [Music]", la discográfica con la que ha relanzado su carrera después de haber empezado, varios años atrás, como vocalista en Alma Bella. "Es un honor tenerlo en la disquera. Sergio ha escuchado un par de canciones mías. Si Dios quiere, va a meter mano en una canción que se llama 'Ay, mi moreno'", señaló.

