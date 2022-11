Micheille Soifer lanzó recientemente su sencillo "Modo Perreo". | Fuente: Instagram / Micheille Soifer

Para Micheille Soifer, la música estuvo antes que la televisión. Empezó en Alma Bella como cantante, pero luego dio el salto a la pantalla chica con 'Esto es Guerra', donde se hizo conocida. Una década después, decidió alejarse del programa para volver con fuerza a su trayectorial musical, según contó al programa 'En escena' de RPP Noticias.

Sin embargo, la artista de 33 años indicó que no podría descartar un eventual retorno al reality juvenil. "No te puedo decir que nunca más vuelvo, porque 'Esto es Guerra' para mí ha sido una familia, una casa de muchos años que me ha permitido llegar a la gente todos los días, que aguanten mi piconería, llantos, amores y desamores... es parte de mí", afirmó.

Micheille Soifer agregó que el espacio televisivo de América TV resulta muy absorbente. "Y no puedo darles lo que merecen en este momento, porque mi prioridad es mi sueño personal, mi música. Yo ya les entregué 10 años maravillosos a ellos y es momento de hacer lo que más amo hacer con mi disquera", señaló.

Luego, la exchica reality enfatizó: "No voy a decir que nunca más voy a volver, porque siempre voy a ser feliz de regresar a 'Esto es Guerra'. Pero mis prioridades son otras. Estoy en la música, que requiere mucho tiempo".

Las peleas en 'Esto es Guerra': ¿reales o ficticias?

Por otro lado, Micheille Soifer descartó que las peleas que ha protagonizado en 'Esto es Guerra' hayan sido producto de un guion. Esas y el resto que sus colegas han tenido durante la emisión del programa. "Ninguna pelea es marcada, todo es real, natural, porque somos personas que convivimos todos los días, peleamos porque nos rajampos por un punto", indicó.

Conocida por su carácter fuerte en el reality, y también por haber tenido más de una discusión con su compañera Rosángela Espinoza, Soifer afirmó que tiene una buena relación con ella, pese a lo que puedan creer los televidentes. "Con Rosángela tengo un amor-odio, pero más es amor, aunque no lo crean", indicó.

"Yo me llevo muy bien con Rosángela, pero cuando llega ese bendito juego de torta en la cara, ahí nos picamos. Bueno, ella se pica más que yo. Yo ya aprendí a controlar mi piconería. Ahí nos agarramos las dos horrible", agregó la cantante.

Actualmente, Micheille Soifer (su nombre, detalló, no es Michelle, ya que su padre colocó una "i" para diferenciarla) viene lanzando temas de la mano de su disquera Monumental. El último en estrenar fue 'Modo perreo', pero anunció que se vienen dos nuevos sencillos, como 'Ay, mi moreno'' y 'Sati'.



