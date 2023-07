Michelle Alexander defendió a Sergio Galliani tras comentario sobre Melissa Paredes: "No lo dijo con mala intención"

Hace unos días, Sergio Galliani reveló que no estaría de regreso en Al fondo hay sitio e indicó que no conoce a Melissa Paredes, quien se ha unido a esta temporada como Paty, su personaje.

Estas declaraciones del reconocido actor han generado todo tipo de reacciones, sin embargo, Michelle Alexander defendió al actor de las críticas que ha recibido ya que consideró que no lo hizo con mala intención.

“Seguramente no la conocerá, no todos tienen porque conocer a alguien, ¿no? No voy a comentar al respecto de nadie, pero no la conocerá seguramente, no verá televisión o no sé. Hay mucha gente que no ve televisión y en todo caso. Yo conozco a Sergio Galliani y no creo que lo haya dicho con un afán de desprestigiar ni hablar mal de nadie”, comentó la productora.

En Al fondo hay sitio, Melissa Paredes llegó para interpretar a Patricia o simplemente Patty, una joven repartidora de comida. Ella parece haber flechado el corazón de Joel, el hijo mayor de Charo, luego de interactuar por varios minutos en su taller de mecánica.

¿Qué dijo Sergio Galliani de Melissa Paredes?

El personaje de Melissa Paredes en Al fondo hay sitio continúa dando de qué hablar. Si bien se mostró feliz de retomar su carrera como actriz y ha tenido protagónicos en la televisión, hay artistas que aún no saben quién es ella.

Uno de ellos es Sergio Galliani que, como se recuerda, participó en la telenovela como el popular ‘Nachito’. Sin embargo, cuando le consultaron sobre el ingreso de la modelo a la décima temporada, afirmó que desconoce de quién se trata.

“No veo televisión, lo siento. No sé quién es, tampoco. Hasta donde yo trabajé, conozco, después de eso, no. Lamentablemente, no la conozco”, dijo el actor a La República.

Connie Chaparro, pareja del actor, contó que su cónyuge no sabe que Melissa Paredes ha hecho su debut en Al fondo hay sitio.

Por otro lado, Sergio Galliani descartó volver con su personaje, ya que tiene otros planes; así que es poco probable que regrese como Miguel Ignacio de las Casas.