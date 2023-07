Sergio Galliani sobre el debut de Melissa Paredes en 'Al Fondo hay Sitio': "No sé quién es, no veo televisión"

El personaje de Melissa Paredes en Al fondo hay sitio continúa dando de qué hablar. Si bien se mostró feliz de retomar su carrera como actriz y ha tenido protagónicos en la televisión, hay artistas que aún no saben quién es ella.

Uno de ellos es Sergio Galliani que, como se recuerda, participó en la telenovela como el popular ‘Nachito’. Sin embargo, cuando le consultaron sobre el ingreso de la modelo a la décima temporada, afirmó que desconoce de quién se trata.

“No veo televisión, lo siento. No sé quién es, tampoco. Hasta donde yo trabajé, conozco, después de eso, no. Lamentablemente, no la conozco”, dijo el actor a La República.

Connie Chaparro, pareja del actor, contó que su cónyuge no sabe que Melissa Paredes ha hecho su debut en Al fondo hay sitio.

Por otro lado, Sergio Galliani descartó volver con su personaje, ya que tiene otros planes; así que es poco probable que regrese como Miguel Ignacio de las Casas.

Melissa Paredes feliz por su debut en Al fondo hay sitio

Luego de su participación como conductora en el programa Préndete, Melissa Paredes ha decidido regresar a la pantalla chica, pero esta vez como actriz, y ser parte del elenco de Al fondo hay sitio.

La ex Miss Perú sorprendió al aparecer en una escena junto al Joel Gonzales, el personaje del actor Erick Elera. Inmediatamente, su presencia en la teleserie de América Televisión se volvió tendencia en las redes sociales.

En esta ocasión, Melissa llegó para interpretar a Patricia o simplemente Patty, una joven repartidora de comida. Ella parece haber flechado el corazón del hijo mayor de Charo, luego de interactuar por varios minutos en su taller de mecánica.

"Conozcan a Patty, un personaje que llegó a mi vida y estoy segura los hará reír, llorar, de todo, como en la vida misma. Gracias a América Televisión y a la familia de Al fondo hay sitio por la confianza. Y ahora vamos, por mucho, mucho más", escribió Melissa Paredes en su cuenta oficial de Instagram.

"Estoy feliz, agradecida, porque de verdad que son una familia hermosa. Agradecida con América Televisión, con la producción de AFHS y con mis compañeros que son muy capos, buena onda y buena vibra", agregó.